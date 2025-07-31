Türk Tekstil Sektörü İhracatta Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk Tekstil Sektörü İhracatta Yükselişte

31.07.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'in ilk yarısında Türk tekstil sektörü, 4,7 milyar dolarlık ihracat yaptı ve yıl sonu hedefi 12 milyar dolar.

Türk tekstil sektörü yılın ilk yarısında 4 milyar 736 milyon 855 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri sektörü 2025'in ilk 6 aylık döneminde 195 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 273 bin 130 ton ürün gönderdi.

Bu ihracat karşılığında 4 milyar 736 milyon 855 bin dolarlık gelir elde eden sektör, en fazla ihracatı 1 milyar 809 milyon 660 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yaptı.

Afrika ülkelerine yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 150 milyon dolarlık artışla 729 milyon 243 bin dolara ulaştı ve 6 aylık dönemde ihracatın en çok artırıldığı ülke grubu oldu.

En fazla ihracat İtalya'ya yapıldı

Sektör, ülke bazında en yüksek ihracatı 383 milyon 432 bin dolarla İtalya'ya yaptı. Bu ülkeyi 277 milyon 598 bin dolarla Mısır, 261 milyon 304 bin dolarla İspanya takip etti.

Alt mal gruplarına göre en fazla dış satım 2 milyar 900 milyon 374 bin dolarla kumaş grubunda oldu. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 210 milyon 136 bin dolarla iplik ve 626 milyon 347 bin dolar elyaf izledi.

En fazla tekstil ihracatının gerçekleştirildiği kent 1 milyar 849 milyon 389 bin dolarla İstanbul oldu. Gaziantep'ten 763 milyon 280 bin dolarlık, Bursa'dan 619 milyon 994 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Yıl sonu hedef 12 milyar dolar

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, AA muhabirine, sektörün zorlu koşullar altında dirençli yapısını ve kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Belli zorluklara rağmen üretimi sürdürmeyi başardıklarını belirten Öksüz, "Beklentimiz, iç talebin zayıf kaldığı bir ortamda dış pazarlardaki etkinliğimizi koruyarak yılı pozitif kapatmaktır. Bu açıdan yılın ilk yarısı hedefleri karşılamasa da sektörün mücadele gücünü ve ihracat odaklı büyüme isteğini ortaya koydu." dedi.

Tekstil sektörünün 2024 yılında 11,5 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Öksüz, şöyle devam etti:

"2025 yılı hedefimiz yaklaşık 12 milyar dolar ihracatla yılı kapatmak. Tekstil sektörümüzün öncelikli hedefi, mevcut pazar payını koruyarak katma değerli ve markalı ihracatı artırmaktır. Özellikle ABD ve AB gibi ana pazarlarda konumumuzu güçlendirmeye odaklandık. 2024'te ABD'ye yapılan tekstil ihracatı 780 milyon doları geçti, bu yıl sonunda bu rakamı yukarı çekmek temel amaçlarımızdan biri. Firmalarımız şu anda büyük bir fedakarlıkla üretimi sürdürüyor. Bu süreci sadece dayanıklılıkla değil, akılcı stratejilerle yönetmek zorundayız. Markalaşmaya, tasarıma, yeşil dönüşüme ve dijitalleşmeye yatırım yapmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Birlik olarak bu dönüşümü destekleyen projeler geliştiriyor, fuarlar, eğitim programları ve alım heyetleriyle üyelerimize yeni fırsatlar sunuyoruz."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, gaziantep, İspanya, İhracat, Ekonomi, Finans, İtalya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Tekstil Sektörü İhracatta Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
’’Doktorlar’’ dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor ''Doktorlar'' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ’’Atatürk Stadı neden olmadı’’ sorusunu Ali Koç yanıtladı Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun’daki düğüne katılma hikayesini anlattı Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun'daki düğüne katılma hikayesini anlattı
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu ’DMLKT’ olarak duyurdu Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu 'DMLKT' olarak duyurdu
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor 8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu

11:33
CHP’nin ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu İşte 10 kişilik liste
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste
10:44
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
10:24
Icrypex’in sahibi Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
15:49
Araç sahipleri dikkat MTV borcunu ödemek için son gün yarın
Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın
15:41
Aile krizi büyüyor Feyza aktan, Özcan Deniz’in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
Aile krizi büyüyor! Feyza aktan, Özcan Deniz'in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
15:09
Borsa yatırımcıları dikkat Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
15:05
Mine Koşan’dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
15:01
Kentte kriz derinleşiyor Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
14:56
Özel’in şartı kabul edildi CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak
14:47
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 11:44:33. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Tekstil Sektörü İhracatta Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.