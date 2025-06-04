Türk Telekom'dan Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom'dan Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm

Türk Telekom\'dan Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm
04.06.2025 12:16
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Türk Telekom, çevreci teknolojilerle Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkıda bulunuyor.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, geliştirdikleri teknolojilerle Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağladıklarını ve bu teknolojileri geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma misyonuna uygun olarak hayata geçirdiklerini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, teknolojiyi, iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonunu tüm iş süreçlerine yansıtıyor.

Geliştirdiği teknolojileri çevreci ve sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda hayata geçiren şirket, Türkiye'nin farklı noktalarında çalışmalarına devam ettiği Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve elektrikli araç şarj ağı hizmetlerinin yanı sıra akıllı ürün ve hizmetleriyle yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlıyor.

Ulaşımdan sağlığa, enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda çevre dostu çözümler sunan Türk Telekom, 15 şehirde yürüttüğü akıllı şehircilik uygulamaları, aydınlatma projeleri ve kavşak çözümleriyle farklı alanlarda sürdürülebilir ve çevreci projeler geliştiriyor.

Yeni nesil çevreci iletişim teknolojileriyle güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom, GES yatırımlarıyla karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

Geçen yılın toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 65'ine tekabül eden 405,8 megavat elektrik (MWe) GES kapasitesinin ilk fazının kurulumu için hazırlıklarını bitiren şirket, üç aşamalı yatırımın ilk etabı olan Sivas GES projesinin kurulum çalışmalarına başladı.

Bu yıl sonuna kadar tamamlaması planlanan projenin, 96 MWe'lik enerji üretimiyle Türkiye'nin en yüksek kapasiteli lisanssız tesislerinden biri olması hedefleniyor.

Toplumsal farkındalık oluşturmayı önemseyen Türk Telekom, gönüllüleriyle bu yıl da çevre için sahaya çıktı. Çalışanlarından oluşan Türk Telekom Gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında her yıl düzenlenen çevre temizliği ve atık toplama etkinliğini, bu sene de gerçekleştirdi. "Çevremiz için Değer" mottosuyla hayata geçirilen proje, 11 şehirde eş zamanlı olarak yapıldı.

"Sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerine entegre ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Karademir, sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini, iklim değişikliğiyle mücadelede yenileşim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi başlıklara odaklanarak ekonomik ve çevresel anlamda önemli kazanımlar sağladıklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Karademir, şunları kaydetti:

"Mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumunu yaparken, veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ediyoruz. 2011 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) raporlama yaparken, bu yıl 15'incisi düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı ve Ödül Töreninde global A Listesi'nde yer alarak ödüle ulaştık. Sürdürülebilirliğin çevresel alanında en prestijli derecelendirme programlarından CDP'de A Listesi'nde yer almamız, Türk Telekom'un çevresel performansının gücünü ve karbon yönetimi stratejilerinin etkinliğini teyit etti."

Karademir, yapay zeka ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak sera gazı salımını azalttıklarını, 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına oranla yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleriyle uyumlu olacak şekilde "Net Sıfır"a ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Geliştirdikleri teknolojilerle Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağladıklarına vurgu yapan Karademir, "Bu teknolojileri, geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma misyonuna uygun olarak hayata geçiriyoruz. Tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir bir dijital dönüşüm için öncü rol üstleniyor, teknoloji ve inovasyon gücümüzle daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için çalışmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm - Son Dakika

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