Türk Telekom, Ericsson ile 6G projeleri için İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı.
Türk Telekomdan yapılan açıklamaya göre, iki şirket arasındaki İyi Niyet Sözleşmesi için İspanya'nın Barselona kentinde yapılan Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) imza töreni düzenlendi.
Tören, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Türk Telekom ve Ericsson, 6G konusundaki stratejik alanlarda güçlerini birleştirirken Ericsson'un 16 küresel araştırma merkezinden biri, Orta Doğu ve Afrika Pazar Bölgesi'nde ise (MMEA) tek merkez olan İstanbul'daki araştırma tesisi, iki şirketin Türkiye ve uluslararası alanlarda birlikte gerçekleştirecekleri araştırma ve geliştirme projeleriyle geleceğin kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor.
"Küresel alanda 6G'nin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik etmeyi hedefliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Önal, şirket olarak, yeni nesil iletişim teknolojileri alanında işbirlikleri sürerken, şimdi de 6G alanındaki çalışmalarına, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi dahil ettiklerini belirtti.
Önal, "Bu çalışmalarda Ericsson Research ile birlikte yol almak ve bu önemli alanı birlikte keşfetmek bizim için çok değerli. Bu işbirliği ile ülkemizin dijital dönüşümüne ivme kazandırmayı ve küresel alanda 6G'nin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizi, teknoloji alanında tüketen değil, üreten ve ürettiği yüksek teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ericsson Türkiye Genel Müdürü Yalçın da 6G teknolojisinin keşfedilmesiyle AR-GE çalışmalarına katkıda bulunma ve hız kazandırma konusundaki uzmanlıklarını birleştirmek üzere Türk Telekom ile İyi Niyet Sözleşmesi imzalamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
Yalçın, "6G'nin yaşam ve etkileşim şeklimizi değiştirmesi beklerken bu teknolojinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için ortak işbirliğimizin şart olduğuna inanıyoruz. Bu İyi Niyet Sözleşmesi'nin daha fazla yenilik ve ilerleme için bir mihenk taşı olacağından eminiz." değerlendirmelerinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Türk Telekom, Ericsson ile 6G projeleri için İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin durumuna dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay toplama girişimlerinin olmadığını ve partinin başarısı için herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa bunun tartışılacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde daha sağlıklı bir işleyiş olmasını isterdiğini ve aday belirlendiyse arkasında durulması gerektiğini vurguladı.
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.
İsrail ordusunun Gazze'de yardım bekleyen sivillere düzenlediği hava saldırısında can verenlerin sayısı 104'e yükselirken, İsrail'den skandal bir açıklama geldi. Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine tehdit oluşturacak bir biçimde yaklaştığını, bu nedenle sivillere ateş açıldığını savunan İsrail ordusu, yardımları yağmalamak isteyen Filistinliler arasında yaşanan izdihamda ölümlerin gerçekleştiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?