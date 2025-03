Türk Telekom, GSMA Kongresi\'nde 5G Hazırlıklarını Duyurdu

Ekonomi

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncülerinde Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden biri olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde, önemli proje ve iş birliklerini duyuruyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, kongre kapsamında yaptığı açıklamada, "Teknolojimizle; Türk mühendislerimizin çalışmalarını, yenilikçi fikirleri ve girişimleri destekleyerek, küresel sınırları kaldırıyoruz. Yalnızca ülkemizin de değil, bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma rolümüzle, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Şirketin bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma sorumluluğuyla öncü çalışmalara liderlik ederek, Türk mühendislerin çalışmalarını, yenilikçi fikirleri ve girişimcileri destekleyerek teknolojileri dünyaya ihraç ettiğini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Küresel sınırları ortadan kaldıran çalışmalara imza atarken gerek yerli firmalarımızla gerekse alanında öncü uluslararası şirketlerle, teknoloji alanındaki tüm ekosistemi sahiplenen anlayışla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mobil iletişim sektörünün en büyük buluşma alanı GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde, önemli proje ve iş birliklerimizle her yıl olduğu gibi bu yıl da yerimizi aldık" dedi.

"Yarın 5G'ye geçiyor olsak, buna bugünden en hazır biziz"

Türkiye'de telekomünikasyon sektörün bu yıl yapılması planlanan 5G ihalesi ile önemli bir eşikte olduğunu ifade eden Önal, Türk Telekom'un yatırımlarını yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştiğinin altını çizerek, "Yıllardır sürdürdüğümüz bu çalışmalar, ülke olarak bize bu konudaki bilgi birikimimizi milli teknolojilere aktarmak ve 5G'nin yerlilik oranını artırmak adına büyük bir avantaj sağladı. Herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dijital dünya inşa etme vizyonuyla ülkemizin dijital dönüşümü için 2005'ten bu yana tutarı 21 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdik. 5G için gerekli olan en kritik unsur olan fiber ağ uzunluğumuzu yıl sonu itibarıyla 475 bin kilometreye, fiber hane kapsamamızı 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla 32,7 milyona ve toplam abone sayımızı 53,2 milyona yükselttik. Fiberdeki gücümüzü mobile de taşıyarak 5G'ye geçişin güvencesi olan Fiber Mobilite çağını başlattık. Fiber Mobilite, 5G'nin de olmazsa olmazlarından. Geleceğin bağlantısını güçlü fiber altyapımızla bugünden sağlıyoruz.

Dünyada mobil baz istasyonlarının 2030 yılında yüzde 50'sinin fibere bağlı olacağını öngörüyor. Bizim ise, LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54'ü şimdiden fibere bağlı. Yarın 5G'ye geçiyor olsak, buna bugünden en hazır biziz" diye konuştu.

Türk Telekom'dan hayatın her alanında öncü 5G çalışmaları

Yapılan açıklamaya göre şirket, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji bilgi birikimi ile en yeni teknolojileri hayatın her alanında kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. 5G ve ötesi teknolojileri ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, akıllı şehirler ve spor gibi alanlara entegre ederek, dijital dönüşüme liderlik eden Türk Telekom fiber mobilite çağını başlatarak 5G hazırlıklarında önemli bir ivme kazandı. Türkiye'nin ilk stadyum isim sponsorluğundan Akıllı Stadyum Projeleri'ne, VAR sisteminin uygulanmasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne kadar birçok teknolojik dönüşüme öncülük edenlerden şirket, 5G teknolojisini spor alanında da aktif şekilde kullanıma sundu. Şirket, sporun dijitalleşmesine yönelik yatırımlarına devam ederek, 5G teknolojisiyle stadyum deneyimini daha hızlı, etkileşimli ve kesintisiz hale getirdi. 5G'ye hazır olan Türk Telekom, Türkiye'de teknolojinin ulaştığı noktayı simgeleyen çok önemli bir ilke daha imza attı. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olan şirket, 5G teknolojisiyle 2024 - 2025 sezonun ilk 5G canlı TV yayın bağlantısını gerçekleştirerek, yeni bir dönemi başlattı.

"Türk Telekom'un yatırımları, Türkiye'nin kazanımıdır"

Önal sözlerine şöyle devam etti: "Türk Telekom'un odağında daima ülkemizi bir adım öteye taşımak var. İşte bu yüzden Türkiye'nin dijital dönüşümü için, Türkiye'nin fiberleşmesi için çalışıyoruz. Türk Telekom, yalnızca bir telekomünikasyon şirketi değil, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü destekçisi ve lideridir. Her şehirde, her köyde, her evde teknolojinin sınırlarını kaldıran altyapının mimarıdır. Bugün dijitalleşme dediğimiz kavram, sadece bireylerin değil, sektörlerin, ekonominin ve ülkemizin tamamının gelişimi için bir zorunluluk. Bu sebeple imtiyazın yenilenmesi yalnızca Türk Telekom için değil, tüm Türkiye için stratejik bir öneme sahip.

Dolayısıyla şu an ki en önemli gündemimiz imtiyaz Bu çerçevede biz de Türkiye'nin, sektörün ve Türk Telekom'un birlikte kalkınmasını sağlayacak, değer oluşturan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Türk Telekom'un yatırımları, Türkiye'nin kazanımıdır. İmtiyazın devamı, yalnızca Türk Telekom'un değil, Türkiye'nin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımların sürekliliği açısından kritik bir adımdır. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz fiber altyapı ve teknolojik dönüşüm yatırımlarıyla yalnızca kendi müşterilerimize değil, tüm operatörlere ve dolayısıyla ülkemizin her köşesine değer katmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımız sayesinde sektörümüzdeki rekabetçi ortam daha sağlıklı bir zemine taşındı, dijitalleşme her hanenin bir parçası haline geldi. Türk Telekom'un altyapı yatırımları sayesinde, ülkemizin her köşesine genişbant internet götürerek her çocuğun eğitime, her işletmenin dijital pazarlara açılmasına ve her bireyin sağlık, eğitim ve istihdam olanaklarına ulaşması için çalışıyoruz."

"SEBA ürünümüzün başarısı Türk inovasyonunun gücünü kanıtlıyor"

Önal, "Teknolojiyi üretme ve ihraç etme hedefiyle geleceğin stratejilerini belirliyor; sadece ülkemizin değil bölgemizin teknoloji taşıyıcısı olma misyonunu üstleniyoruz. Türkiye'de başarılı olmuş ne kadar öncü çalışma varsa orada Türk Telekom vardır. Her zaman olduğu gibi bugün de milli sorumluluk bilinciyle dijital dönüşümde liderliği üstleniyor ve bölgemizin teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Grup şirketimiz Argela ve onun Amerika'daki iştiraki Netsia'nın 5G ve fiber alanlarındaki kazanımları, Türk Telekom Ventures'ın yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına katan rolü ile ülkemizi yeni nesil teknolojilerde dünyaya yön veren bir konuma getirmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Argela ve Netsia'nın; 5G ve fiber alanları dahil 70'in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor Mühendislerimizin titiz çalışmalarıyla hayata geçirilen genişbant altyapı ihtiyacına yönelik çözümler sunan yenilikçi ürünümüz SEBA'nın hane kapsaması günden güne artıyor. Bu başarı, ürünümüzün teknolojik üstünlüğünü ve Türk inovasyonunun küresel arenadaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Yenilikçi çözümler adına çalışmalar yürüten iştiraklerimiz. Ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL