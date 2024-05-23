Türk turizmciler, Mısır üzerinden Afrika turizm pastasından pay almak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk turizmciler, Mısır üzerinden Afrika turizm pastasından pay almak istiyor

Türk turizmciler, Mısır üzerinden Afrika turizm pastasından pay almak istiyor

Türk turizmciler, Mısır ve Türkiye ilişkilerindeki yeni dönemin ardından, bu ülke üzerinden Afrika'nın turizm pastasından pay almak istiyor. Antalya Turizm Forumu Kurucu Başkanı Selçuk Meral, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Afrika Turizm Forumu'nda Türkiye ile Mısır arasında turizm köprüsü kurabileceklerini ve özellikle 'resort' turizmiyle Afrika'ya açılabileceklerini belirtti. Rixos Mısır Otelleri Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Yıldırım da Mısır'ın tarihi, kültürel ve turizm özellikleriyle 12 ay boyunca tatil yapılacak bir destinasyon olduğunu ve Afrika pazarının turizm alanında gelecek vadettiğini söyledi.

23.05.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk turizmciler, Mısır ve Türkiye ilişkilerindeki yeni dönemin ardından, bu ülke üzerinden Afrika'nın turizm pastasından pay almak istiyor.

??????? Antalya Turizm Forumu Kurucu Başkanı Selçuk Meral, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Afrika Turizm Forumu'nda AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Afrika kıtasının turizmde büyük bir potansiyeli olduğuna işaret eden Meral, Afrika'nın ayrıca gelişen bir ekonomiye sahip olması nedeniyle dikkat çektiğini söyledi.

Meral, Türkiye ile Mısır arasında turizm köprüsü kurabileceklerini bildirerek, özellikle "resort" turizmiyle Afrika'ya açılabileceklerini aktardı.

Turizm forumunu Antalya'dan sonra Mısır'a taşıdıklarını belirten Meral, "Bu yıl ilk defa Afrika Turizm Forumu'nu gerçekleştirdik. 50'ye yakın Afrika ülkesinden katılım vardı. Dünyadan turizm profesyonelleri bizimle birlikteydi. Yaklaşık 3 bin kişi foruma katıldı. Bunu da geleneksel olarak devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, yazılımcısından otelcisine yatırımcısından tur operatörüne kadar Türkiye'den yoğun katılım olduğunu anlatan Meral, Türkiye'nin foruma büyük ilgi gösterdiğine işaret etti.

Meral, iki ülke ilişkilerindeki iyileşmenin herkese cesaret verdiğine dikkati çekerek, "Hepimiz çok benzer kültürel altyapılardan geliyoruz, birbirimize benziyoruz, isimlerimiz aynı. Dolayısıyla ilişkilerin iyiye gitmesiyle yeni işbirlikleri doğacak, bu da her yöne yeni açılımlar getirecek. Mısır'ın Afrika'nın kapısı olduğunu düşünüyoruz. Afrika'nın önümüzdeki süreçte çok daha fazla adı duyulacak. Oyunun içine girme ihtiyacı var. Bu forum buna vesile olacak. Turizmdeki gelişme, ekonomik kalkınma başta olmak üzere pek çok hareketliliği de beraberinde getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Yeni destinasyonlardan birisi Afrika olacak

Rixos Mısır Otelleri Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Yıldırım da Mısır'ın tarihi, kültürel ve turizm özellikleriyle 12 ay boyunca tatil yapılacak bir destinasyon olduğunu belirterek, "Sadece, deniz, kum ve güneş üçlemesi değil, Mısır tarihi zenginliği olan bir ülke. Bütün dünyadan özellikle Avrupa'dan, Amerika'dan çok ilgi görüyor. Son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyiye gitmesi ve vizelerin kaldırılmasından dolayı Türk vatandaşlardan da talep görüyoruz. İki ülke arasındaki turizm potansiyeli giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Afrika pazarının da turizm alanında gelecek vadettiğine işaret eden Yıldırım, "İnsanlar dünyada seyahat edebilecek yeni destinasyonlar aramaya başladı, bunlardan en önemlilerinden birinin yakın gelecekte Afrika olacağı kesin. Biz de yatırımlarımızla bu pastadan daha fazla pay almak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Erkan Yıldırım, Selçuk Meral, Antalya, Türkiye, Afrika, Tatil, Rixos, Mısır, CEO, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk turizmciler, Mısır üzerinden Afrika turizm pastasından pay almak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
10:45 Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi Serdar Ortaç, sahneye sarhoş çıktı! Ne ayakta durabildi ne de şarkı söyleyebildi
10:33 Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı
10:25 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 12:21:01. #1.12#
SON DAKİKA: Türk turizmciler, Mısır üzerinden Afrika turizm pastasından pay almak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement