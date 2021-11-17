Üye Girişi
Türk unu dünyada 163 ülkenin mutfağına giriyor - Son Dakika

Türk unu dünyada 163 ülkenin mutfağına giriyor

17.11.2021 11:03
Türk unu dünyada 163 ülkenin mutfağına giriyor

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Eren Günhan Ulusoy, 163 ülkeye un ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünya nüfusunun yüzde 92'sinin yaşadığı ülkelere Türk unları gidiyor.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Eren Günhan Ulusoy, 163 ülkeye un ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünya nüfusunun yüzde 92'sinin yaşadığı ülkelere Türk unları gidiyor. Rakamsal olarak da bu 3 milyon tonu buluyor." dedi.

Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen ve ana teması "İklim değişikliği ve küresel salgın" olan kongre için Antalya'ya gelen TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un sanayisinin Türkiye'deki gıda sanayisinin en büyük kollarından birisi olduğunu belirtti.

Un sanayisinin özellikle sofralardaki ekmeğin ham maddesi olması nedeniyle tedarik zincirinde ana bir rol üstlendiğine dikkati çeken Ulusoy, Türk ununun sadece yurt içinde değil, yurt dışında da sofraları süslediğini söyledi.

"Türk ununu hangi pazarlara satıyoruz?" sorusu yerine "Hangi pazarlara satmıyoruz?" sorusunun cevabının daha kolay olduğunu anlatan Ulusoy, "Un sanayisi, Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde döviz kazandıran ihracatçı bir sektör. 163 ülkeye un ihracatı gerçekleştiriyoruz. Un ihracatı yapmadığımız ülke sayısı oldukça az. Dünya nüfusunun yüzde 92'sinin yaşadığı ülkelere Türk unları gidiyor. Rakamsal olarak da bu 3 milyon tonu buluyor. " diye konuştu.

"Türk ununun dünya pazarında yüzde 26'ya varan payı varı"

Ulusoy, Afrika'daki, Uzak Doğu'daki bir ithalatçının ülkesine un getirmek istemesi halinde karşısına en büyük seçenek olarak Türk ununun çıkacağını ifade ederek, "Türk ununu dünya pazarında yüzde 26'ya varan payı var. Dünyada bu anlamda akla gelen ilk markayız. Ancak her pazarda ürünlerimiz marka haline dönüşmedi. Bazı pazarlarda ülkeler kendi markalarıyla unumuzu satıyor. Orada gidecek daha yolumuz var. Bu hakimiyet yüksek pazar payı marka olabilmek için önemli bir fırsat. Bu fırsatı değerlendireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamaların artması ile sağlık alanında salgının etkisinin yavaşladığını ancak tarım ve gıda anlamında artçılarının yaşamaya devam ettiklerini dile getiren Ulusoy, şöyle konuştu:

"Tedarik zincirinde bir duraksama yaşandığından sonraki dönemlerde talebin kaymasından dolayı arzın yetişmemesi gibi problemleri ortaya çıkartıyor. Tüketimin üzerinde bir taleple karşılaşıyoruz. Ülkeler pandemi refleksiyle devlet ihaleleri kanalıyla olağanüstü satın almalar yapıyor. Maliyetlerin artması, arzla ilgili yaşanan sıkıntılar ve kuraklıklar fiyatların da yüksek seyretmesine neden oldu. Tüm dünya gıda enflasyonu ile mücadele ediyor."

Gıda tedarik zincirinde aksama yok

Türkiye'nin gıda sektörünün birçok ülkeden daha eski ve geleneksel olduğunun altını çizen Ulusoy, salgın döneminde hiçbir aksama yaşanmadığını, rafların ve fırın tezgahlarının hiç bir zaman ekmeksiz kalmadığını kaydetti.

Ulusoy, bundan sonra da salgın şartlarında değişme olsa bile gıda tedarik zincirinde bir aksama yaşanmayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin ihracatında ana parametrenin yurt dışından getirilen ürünün katma değer katılarak yurt dışına ihraç edilmesi olduğuna işaret eden Ulusoy, "Türkiye'nin buğday üretiminde fazlalık verdiği senelerde biz bunu hem yurt içinden aldığımızı ihraç etmek hem de yurt dışından getirdiğimizi işleyerek ihraç şeklinde uyguluyorduk. İçinde bulunduğumuz sezonda kuraklıktan dolayı bu tamamen ithale dayalı hale geldi. Yine kuraklıklardan kaynaklı eksiklikten dolayı bir miktar ithal ürünü de iç tüketimimizde kullanmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde insanların evde ekmek ürettiğine dikkati çeken Ulusoy, bu sayede ekmek israfının azaldığını kaydetti. Salgın döneminde un tüketimi konusunda da bir değişiklik olmadığını aktaran Ulusoy, sadece satış kanallarının otel, restoran ve kafe gibi toplu tüketim alanlarından evlere kaydığını sözlerine ekledi.

Türk unu dünyada 163 ülkenin mutfağına giriyor
Türk unu dünyada 163 ülkenin mutfağına giriyor

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, ulusoy, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk unu dünyada 163 ülkenin mutfağına giriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'! 11:46 Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'! Hakan'dan Şenol Güneş'e üstü kapalı gönderme! Yükselişin sırrını verdi 11:41 Hakan'dan Şenol Güneş'e üstü kapalı gönderme! Yükselişin sırrını verdi
Bu Tevrat Ortaçağ döneminden 11:36 Bu Tevrat Ortaçağ döneminden Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı 11:25 Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın 11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Fenerbahçeli Samatta rehin alındı 10:43 Fenerbahçeli Samatta rehin alındı

Son Dakika Haberleri
11:46 Başak Cengiz'i katleden Boz'un akıl hastanesine sevk talebine savcıdan 'hayır'!
11:37 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!
11:36 Bu Tevrat Ortaçağ döneminden
11:28 Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu
11:24 Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı
11:24 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri burada
11:19 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi
11:19 Alperen Duymaz yeni rolüyle şaşırtacak
11:15 Dış borç stoku geçen aya göre attı: 124,4 milyar dolar
11:14 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın
New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı         
11:52
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl hapis cezası         
11:46
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu Cinayetin şüphelisi taranarak öldürülmüş halde bulundu         
11:29
Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı Genç kadına "şeytan senin kolunun altında" dayağı         
11:23
Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi Hamile olduğu iddia edilmişti! Başak Dizer'den beklenen açıklama geldi         
11:16
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar!         
10:39
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 11:56:00. #1.13#
SON DAKİKA: Türk unu dünyada 163 ülkenin mutfağına giriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement