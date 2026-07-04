Türk Yatırımları Pakistan'da 2 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Türk Yatırımları Pakistan'da 2 Milyar Doları Aştı

Türk Yatırımları Pakistan\'da 2 Milyar Doları Aştı
04.07.2026 14:37
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Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin güçlendiğini ve yatırımların arttığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda." dedi.

Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

Forumda konuşan Bolat, Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ticaret hacminin 1,2-1,3 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı kalmadığını; yatırımlar, hizmet ticareti, enerji alanındaki işbirliği ve KOBİ'ler arasındaki ortaklıklar başta olmak üzere birçok alanda geliştiğini ifade etti.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak iki ülke arasında 2023 Mayıs ayında yürürlüğe giren Mal Ticareti Anlaşması'nın, daha fazla ürünü kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik teknik müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

Demir-çelik, otomotiv parçaları, plastikler, elektronik tüketim malları, makine, tıbbi cihazlar ve endüstriyel ürünler başta olmak üzere, birçok alanda önemli potansiyel gördüklerini belirten Bolat, "Sanayi ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve dijital ekonomi alanlarında da önümüzdeki dönemde müzakereler yürütmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Pakistan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar doları aştığını kaydeden Bolat, karşılıklı yatırımların artmasının iki ülke arasındaki ticaret hacmini de genişleteceğini belirterek bunun birçok ülkeyle yürütülen ekonomik ilişkilerde de görüldüğünü dile getirdi.

Bolat, şunları kaydetti:

"Bilgi teknolojileri, savunma sanayisi, dijital ekonomi ve mühendislik alanlarında da işbirliğimizi geliştireceğiz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Geçen yıl Pakistan'da düzenlenen toplantı, bu yıl Türkiye'de yapılacak. Karma Ekonomik Komisyonu toplantıları da her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bunun yanında, Türkiye ile Pakistan, 2023 yılı Mayıs ayından bu yana Tercihli Ticaret Anlaşması çerçevesinde ekonomik ve ticari ilişkilerini hızla geliştirmektedir.

Türk ve Pakistan iş dünyasının foruma gösterdiği yoğun ilgi ve katılım, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere verilen önemi açıkça ortaya koymaktadır. Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif'in liderliğinde siyasi istikrarı güçlendirme, ekonomik istikrarı sağlama ve hızlı kalkınma hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir."

Bakan Bolat, "Bu tabloyu görmek biz kardeşleri için gerçekten memnuniyet vericidir. Türkiye de son 23 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hızlı gelişimini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye son 23 yılda dolar bazında milli gelirini ve kişi başına düşen milli gelirini 6 kat artırdı"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin son 23 yılda ABD doları bazında milli gelirini ve kişi başına düşen milli gelirini 6 kat artırarak 1,6 trilyon dolarlık milli gelire ve 18 bin dolar kişi başına düşen milli gelire ulaştığını belirtti.

Bolat, dün açıkladıkları verilere göre, yılın ilk 6 ayında yüzde 3,6 artışla 136 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek son 12 aylık dönemde mal ihracatının 278 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bolat, hizmet ihracatının da dikkate alınmasıyla Türkiye'nin ilk kez 400 milyar dolarlık rekor ihracat seviyesine ulaştığını aktardı.

Türkiye ile Pakistan'ın her alandaki güçlerini birleştirerek hem dost ve kardeş halkların refahını artıracağını hem de dünya ekonomisindeki ağırlıklarını ve paylarını yükselteceğini dile getiren Bolat, iki ülke liderleri ile dışişleri teşkilatlarının dünya meseleleri ve bölgesel barışa yönelik ortak çalışmalarının da memnuniyet verici sonuçlar verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Politika, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Yatırımları Pakistan'da 2 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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