Turka, Araç Muayene İstasyonları İçin Bayilik Başvurusu Alıyor
Ekonomi

Turka, Araç Muayene İstasyonları İçin Bayilik Başvurusu Alıyor

19.08.2025 09:47
Turka, 2027-2047 dönemi için araç muayene istasyonları için bayilik başvurularını kabul etmeye başladı.

Turka, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ta hizmet verecek araç muayene istasyonlarının bayilik başvurularını almaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2027-2047 dönemi araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu'nun markası Turka, Türkiye genelinde kuracağı istasyonlar için çalışmalarına devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için mayısta sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturuyor. İlk etapta, 249 istasyon faaliyete geçirilecek.

Bu kapsamda Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Sivas'ta hizmet verecek araç muayene istasyonları için bayilik başvuruları, kurumsal internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Referans mektuplu başvurulara, değerlendirmede öncelik verilecek. Bayilik başvurularıyla ilgili şartlar, Turka'nın kurumsal internet sitesinde yer alıyor. İstenilen belgeler arasında, firma tanıtım dokümanı, bir sayfalık niyet mektubu, taşınmaz bilgi formu, tapu belgesi, kadastro parsel çapı, imar durumu belgesi ve arazi fotoğrafı bulunuyor. Belgeleri eksiksiz getiren girişimciler, birden fazla ilde gerekli şartları yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Geçen yılın verilerine göre, Türkiye'de 12,5 milyon araca muayene hizmeti verilirken, bu sayı, tekrarlarıyla 15 milyona yükseldi. Türkiye, dünyada en fazla araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

"Türkiye'nin her köşesinden başvuru almaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, geçen yıl trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç olduğunu, son yıllarda da her yıl 1 milyondan fazla araç satışı gerçekleştiğini anlattı.

Salman, bu hızla artmaya devam ettiğinde trafiğe çıkacak araçların muayenesinin daha çok önem kazanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizimle işbirliği yapacak girişimciler için bayilik sistemini hayata geçirerek bu sürecin araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak şekilde hızlı ve verimli gerçekleşmesini hedefliyoruz. Hedefimiz, ülkemizin her bölgesinde birlikte çalışacağımız yerel iş ortaklarıyla güçlü bir yapı kurarak, araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi."

Salman, operasyonel olarak disiplini güçlü, finansal açıdan sağlam, hizmet kalitesine önem veren, bölgesini iyi tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen girişimcilerle uzun süreli çalışmayı amaçladıklarını, Türkiye'nin her köşesinden başvuru almaya devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

