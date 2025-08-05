Turka, Araç Muayene İstasyonu Bayilik Başvurularını Almaya Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Turka, Araç Muayene İstasyonu Bayilik Başvurularını Almaya Başladı

05.08.2025 09:59
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Turka, Adıyaman ve çevresinde araç muayene istasyonları için bayilik başvurularını kabul ediyor.

Turka, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da hizmet verecek araç muayene istasyonlarının bayilik başvurularını almaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2027-2047 dönemi araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu'nun markası Turka, Türkiye genelinde kuracağı istasyonlar için çalışmalarına devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturuyor. İlk etapta, 249 istasyon faaliyete geçirilecek.

Bu kapsamda Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da hizmet verecek araç muayene istasyonları için bayilik başvuruları, "www.turka.com" sitesinden yapılabilecek.

Referans mektuplu başvurulara, değerlendirmede öncelik verilecek. Bayilik başvurularıyla ilgili şartlar, Turka'nın kurumsal internet sitesinde yer alıyor. İstenilen belgeler arasında, firma tanıtım dokümanı, bir sayfalık niyet mektubu, taşınmaz bilgi formu, tapu belgesi, kadastro parsel çapı, imar durumu belgesi ve arazi fotoğrafı bulunuyor. Belgeleri eksiksiz getiren girişimciler, birden fazla ilde gerekli şartları yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Geçen yılın verilerine göre, Türkiye'de 12,5 milyon araca muayene hizmeti verilirken, bu sayı, tekrarlarıyla 15 milyona yükseldi. Türkiye, dünyada en fazla araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

"Araç muayene süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara hızlı şekilde devam etiklerini belirtti.

Salman, Türkiye'nin birçok bölgesinden başvuru almaya devam ettiklerine değinerek, "Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'dan bizimle çalışmak isteyen yatırımcılar başvurularını www.turka.com sitesi üzerinden yapmaya başladı. Turka adıyla ve 'Yeni nesil araç muayene' vizyonuyla ülkemizin her bölgesinden operasyonel olarak disiplini güçlü, finansal açıdan sağlam, hizmet kalitesine önem veren, bölgesini iyi tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen girişimcilerle uzun süreli çalışmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojik yatırımlarla araç muayene sürecini hem araç sahipleri hem de kendi çalışanları için kolaylaştıracaklarını belirten Salman, büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliği ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturacaklarını vurguladı.

Salman, araç muayene sürecini devralacakları 15 Ağustos 2027'den itibaren sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesi amacıyla tüm teknolojik yatırımları gerçekleştirdiklerini aktaran, "Bu amaçla da kendi AR-GE ekiplerimizin yanı sıra yerli ve milli çözümler sunan iş ortaklarımız ve dünyada konusunun en iyisi şirketlerle işbirlikleri yapıyoruz. Amacımız, araçların güvenli ve hızlı bir şekilde muayene süreçlerinin tamamlanması." değerlendirmelerini yaptı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Teknoloji, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Ekonomi, Malatya, Ulaşım, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turka, Araç Muayene İstasyonu Bayilik Başvurularını Almaya Başladı - Son Dakika

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