Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM'de telekomünikasyon sektörünü temsil etti - Son Dakika
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Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM'de telekomünikasyon sektörünü temsil etti

20.09.2022 12:28
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM'de telekomünikasyon sektörünü temsil etti

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sektör Forumu 2022 kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı Kurtarmak İçin İş Liderliği" konulu CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'nda dünya çapında telekomünikasyon sektörü adına yer aldı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sektör Forumu 2022 kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı Kurtarmak İçin İş Liderliği" konulu CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'nda dünya çapında telekomünikasyon sektörü adına yer aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı ülkeleri ve sektörlerinden önde gelen iş liderleri, BM Özel Sektör Forumu 2022 kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı Kurtarmak İçin İş Liderliği" konulu CEO Yuvarlak Masa Toplantısı'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Dün, New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplanan liderler, BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini ve kurum faaliyetlerini paylaştı.

Özel sektörün, 2030 hedeflerine katkısını ve yatırımını hızlandırmak amacıyla durum değerlendirmesi yapılan toplantıda, hedeflerin geç kalınmadan yakalanması yolunda karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar değerlendirildi.

Toplantıda kuruluşların 2030'a kadar hedeflere ulaşabilmeye yönelik dönüşümü ve olağan işlerin ötesine geçen çalışmaları ele alındı. CEO'lar, sürdürülebilirlik liderleri, hükümet liderleri, BM ve kalkınma ajanslarının bir araya geldiği etkinlikte iklim krizi, Ukrayna'daki savaş, Kovid-19'un etkileri gibi global sorunlar da konuşuldu.

Turkcell'in gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı

Verilen bilgiye göre, kapalı gerçekleşen oturumda enerjiden çimentoya, biyoteknolojiden madenciliğe kadar farklı sektörlerin BM tarafından özel davet edilen üst düzey temsilcileri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak için fırsatlar ve zorlukları tartıştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, BM'de dünya telekomünikasyon sektörünü temsil etti.

Oturumda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak için dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Murat Erkan, Antonio Guterres ve dünya liderleriyle Turkcell'in bu alanlarda hayata geçirdiği çalışmalara değinerek hedeflerin yakalanabilmesi için yapılması gerekenlere dair fikirlerini paylaştı.

Açıklamada oturumdaki konuşmasına yer verilen Murat Erkan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerimizde insan odaklı ve çevreye duyarlı bir kurumsal yaklaşıma sahibiz. Ürün ve servislerimizde dünyaya bıraktığımız izi düşünerek hareket ediyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik vizyonumuzu da çevreye, topluma ve işimize 'pozitif iz bırakma' olarak belirledik. Bir yandan yenilenebilir enerji yatırımları ve Eğitime Dönüştür gibi geri dönüşüm projelerimizi gerçekleştirirken diğer yandan da dijital ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin karbon ayakizini azaltmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca topluma yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da dijital kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini destekliyoruz."

Erkan, pozitif iz bırakma yaklaşımlarıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na olan katkılarından da bahsetti.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerin, toplumsal hayata katkıları artırma, çevreye olan negatif etkileri minimize etme ve aynı zamanda pozitif etki için inovatif çözümler sunma yaklaşımıyla yürüttüklerini belirten Erkan, "Bu amaç doğrultusunda Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi, MSCI ÇSY Endeksi ve CDP İklim Değişikliği Programı gibi çeşitli platformlarda çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik performansımızı takip ediyoruz.

2007 yılından beri de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UN WEPs) ve GSMA'nın İklim Değişikliği Dijital Beyanı gibi birçok uluslararası ilke ve programın imzacısı olarak uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM'de telekomünikasyon sektörünü temsil etti - Son Dakika

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