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"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız - Son Dakika

"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız

09.10.2021 08:52

Reuters, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı almak için teklifte bulunduğunu dile getirmişti. F-16 konusuyla ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Politika gereği, Bakanlık, önerilen savunma satışları veya transferleri Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar onaylamaz veya yorum yapmaz" ifadelerine yer verdi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye'nin 80 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 40 tane yeni F-16 Block 70 alımı için ABD'ye talepte bulunduğunu iddia etmişti. Muhtemel anlaşmaya dair başvurunun sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen, ABD Dış Askeri Satışlar aşamasında olduğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği kaydedilmişti.

"BAKANLIK RESMİ BİLDİRİM OLANA KADAR YORUM YAPAMAZ"

F-16 konusuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Politika gereği, Bakanlık, önerilen savunma satışları veya transferleri Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar onaylamaz veya yorum yapmaz" dedi.

KONGRE'DEN ONAY ALINACAK

Satın alma ABD'nin Yabancı Askeri Satışlar düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra da ABD Kongresi'nden onay alması gerekecek.

TÜRKİYE PROGRAMDAN ÇIKARTILMIŞTI

Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100'ün üzerinde F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

ERDOĞAN'IN F-16 VURGUSU

ABD ziyareti sırasında CBS televizyonuna verdiği röportajda muhabirin, S-400 alımı nedeniyle F-35'lerin teslim edilmediğini söylemesi üzerine, "Kimse buna karışamaz. Türkiye'nin güvenlik riskini kim paylaşacak. Türkiye kendi güvenlik riskini kendisi temin edemezse acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak. Sen bana Patriot vermeyeceksin, benim hangi ülkeden hangi savunma sistemini aldığıma da müdahale edeceksin. Böyle bir şey olamaz. Hava kuvvetleri noktasında da Amerika'nın F-16'ların devamını sürdüreceğine dair elimde benim bir garanti var mı? Böyle bir garanti de olmayacağına göre belki o zaman biz çok daha farklı adımları da atmak zorunda kalacağız" demişti.

Türkiye, 40 adet F-16 talep etti iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız

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Son Dakika Ekonomi 'Türkiye, 40 adet F-16 talep etti' iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız - Son Dakika
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