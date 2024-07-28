Türkiye, 7 ülkeye deniz salyangozu ihraç etti - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, 7 ülkeye deniz salyangozu ihraç etti

Türkiye, yılın ilk 6 ayında Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 7 ülkeye deniz salyangozu ihraç etti. Türkiye'de tüketimi olmayan deniz salyangozunun ihracatı, miktar ve değer olarak geçen yıla göre artış gösterdi. Deniz salyangozu ihracatının ülkeye döviz girdisi sağladığı belirtilirken, avlanma mevsimlerinin düzenlenmesiyle ihracatın daha da artacağına inanılıyor.

28.07.2024 11:11
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Türkiye'den yılın 6 ayında Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 7 ülkeye deniz salyangozu ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de tüketimi olmayan deniz salyangozu ihracata yönelik avlanıyor.

Ocak-haziran 2023'te değerde 6 milyon 532 bin 120 dolar olan deniz salyangozu ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 29 artarak 8 milyon 425 bin 995 dolara ulaştı.

Miktar olarak da geçen yılın ilk yarısında 603 ton olan deniz salyangozu dış satımı, bu yılın aynı döneminde 750 tona yükseldi.

Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan, ABD, Ukrayna ve Romanya'ya deniz salyangozu satıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti, 3 milyon 593 bin 161 dolarla 7 ülke arasında başı çekti.

"Avlanan ürünün tamamı işlenip ihraç ediliyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, deniz salyangozunun ülkeye döviz girdisi sağlayan bir ürün olduğunu söyledi.

İç piyasada tüketimi olmadığından avlanan ürünün tamamının işlenip ihraç edildiğini belirten Kalyoncu, deniz salyangozu ihracatının her yıl ürün rekoltesine bağlı gelişme gösterdiğini ifade etti.

Kalyoncu, Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün değere dönüştürülerek ihraç edilmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzak Doğu sofralarında daha çok tüketilen bu ürünün ihracatının ilerleyen günlerde daha iyi olacağına inanıyoruz. Deniz salyangozu hem ülkemize döviz kazandıran hem de denizlerdeki diğer canlılar açısından ekosistemin korunmasına katkı sağlayan bir ürün. O nedenle de avlanma mevsimlerinin her ürüne göre belirlenmesi önem arz ediyor. Bu kapsamda yapılacak düzenlemeyle ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, 7 ülkeye deniz salyangozu ihraç etti - Son Dakika

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