Türkiye 9 ayda 39 ülkeye bal satıp 22 milyon 569 bin 240 dolar kazandı - Son Dakika
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Türkiye 9 ayda 39 ülkeye bal satıp 22 milyon 569 bin 240 dolar kazandı

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Türkiye, yılın 9 ayında 39 ülkeye 5 bin 139 ton bal sattı ve 22 milyon 569 bin 240 dolar gelir elde etti. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'ın başlıca pazar olduğunu, yeni pazarlarla ihracatı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 9 ayında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 39 ülkede ağızları tatlandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin ocak-eylül dönemindeki bal ihracatı, 5 bin 139 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan 22 milyon 569 bin 240 dolar gelir sağlandı.

Söz konusu dönemde ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 39 ülkeye bal satıldı.

Ülkeden yılın 9 ayında ABD'ye 7 milyon 168 bin 994, Almanya'ya 3 milyon 124 bin 359, Birleşik Krallık'a da 3 milyon 115 bin 101 dolarlık bal ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Suriye, Danimarka, İsveç ve Cape Verde'ye de bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

Bal ihracatında beklenti yüksek

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, AA muhabirine, yılın 9 ayında gerçekleştirilen bal ihracatının sektör açısından önemli bir pazar çeşitliliğini ortaya koyduğunu söyledi.

ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'ın başlıca ihracat pazarları arasında yer aldığını ifade eden İskender, farklı ülkelere yapılan satışların Türk balının uluslararası pazarlardaki bilinirliğinin artırılması açısından önem taşıdığını kaydetti.

İskender, ihracat yapılan ülke sayısının artırılmasının yanı sıra mevcut pazarlardaki payın büyütülmesinin de amaçlandığını aktararak, Türk balının kalite ve güvenilirlik özelliklerinin öne çıkarılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekti.

Bal ihracatına ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu belirten İskender, "Yeni pazarlara ulaşarak ihracatı artırmayı ve Türk balını daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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