Türkiye Afrika ile Yatırımları Artırıyor

13.08.2025 16:49
Ticaret Bakanı Bolat, Gambiya ve Gana ile yatırım ve işbirliği fırsatlarını görüşmekte.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gambiya ve Gana'dan gelen bakanlarla yaptığı ikili görüşmelerde bu ülkelerle karşılıklı yatırımların artırılmasını ve yeni proje fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen 13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Gambiya Cumhuriyeti Enformasyon, Medya ve Yayın Hizmetleri Bakanı Ismaila Ceesay ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, görüşmede, yatırım ve müteahhitlik hizmetleri alanında küresel marka haline gelen Türk şirketlerinin, bu ülkede üstlenebileceği yeni proje ve fırsatları ele aldıklarını vurguladı.

Bolat, Gambiya'nın Afrika Ortaklık Politikası'nın paydaşı olduğuna işaret ederek, "Gambiya ile icra ettiğimiz Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında belirlediğimiz hedeflere ulaşma noktasında azim ve kararlılıkla adımlar atmaya devam edeceğiz. İnancımız odur ki dost ve kardeş ülkelerle tesis ettiğimiz bu işbirliği yalnızca ticareti değil, gönül bağlarımızı da kuvvetlendirecek, milletlerimiz arasında hayır ve bereket vesilesi olacaktır. Gambiya başta olmak üzere Afrika kıtasının tamamıyla münasebetlerimizi derinleştirme irademizi, karşılıklı hürmet, güven ve istişare zemininde kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türk şirketleri Gana'da liman ve altyapı projeleri olmak üzere mühim yatırımlar gerçekleştirdi"

Gana Cumhuriyeti Spor ve Rekreasyon Bakanı Kofi Adams ile yaptıkları görüşmede ise bu ülkeyle potansiyel işbirliği sahalarını müzakere ettiklerine işaret eden Bolat, Türkiye ve Gana'nın müteahhitlik, enerji, inşaat, madencilik, turizm, sağlık ve ziraat gibi birçok sektörde ortak çalışma imkanına sahip olduğunu belirtti.

Bolat, Türk şirketlerinin bugüne kadar Gana'da liman ve altyapı projeleri başta olmak üzere mühim yatırımlar gerçekleştirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, karşılıklı yatırımların artırılmasına, ticari münasebetlerimizin derinleştirilmesine ve iş dünyalarımız arasındaki işbirliğinin kökleşmesine ehemmiyet veriyoruz. Bu vesileyle, Gana'yı ekim ayında ülkemizde icra etmeyi planladığımız 5. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na davet ederek, Afrika kıtasıyla olan kardeşlik ve işbirliği ufkumuzu daha da genişletme irademizi teyit ettik."

Kaynak: AA

16:20
