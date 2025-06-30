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Ekonomi

Türkiye-Afrika İş Birliği Gelişiyor

Türkiye-Afrika İş Birliği Gelişiyor
30.06.2025 15:41
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Türk Eximbank ve AFC, Afrika'da altyapı ve enerji projelerine yönelik iş birliğini derinleştiriyor.

Türkiye- Afrika Günü, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde "Türkiye-Afrika İş Birliği: Altyapı Gelişimi İçin Ortaklıkların Derinleştirilmesi" ana temasıyla devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve AFC Başkanı Samaila Zubairu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güney, Türk Eximbank ve AFC arasındaki stratejik ortaklığın neleri kapsadığı ve gelecek dönemde Afrika kıtasına yönelik neler yapılacağına yönelik soruya, "Ülkemizin Afrika'ya yönelik olarak stratejik bir açılımı var. Afrika kıtasıyla ülkemiz arasındaki ticareti ve ekonomik ilişkileri geliştirmek konusunda çabalar var. Türk Eximbank olarak bu çabaları desteklemek, bunların stratejiden gerçek hayata geçirilmesini sağlamak için Afrika'da çeşitli projeleri destekliyoruz." dedi.

AFC'yle birlikte bu ortaklığın sonucunda hem daha fazla projeyi desteklemek hem de AFC'nin bu kıtadaki uzmanlığından faydalanarak Türk iş insanlarının, firmalarının hem proje finansmanı konusunda Afrika'da etkinliğini artırmak, aynı zamanda Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek adına bu ortaklığı hayata geçirmeyi uygun bulduklarını dile getiren Güney, burada Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğinin de önem arz ettiğini söyledi.

"Toplumun yararına olan projeleri destekliyoruz"

Güney, Afrika'da özellikle enerji ve yenilenebilir enerji projelerine öncelik vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Projenin sosyal faydalarını da göz önünde bulundurarak sürdürülebilirlikle alakalı, toplumun yararına olan projeleri destekliyoruz. Aynı zamanda ulaştırma en önemli alanlardan bir tanesi. Biz projeleri desteklerken özellikle spesifik alan yerine finans kuruluşunun yönlendirdiği ve bizim de kendi stratejimize uygun olan yenilenebilir enerji yatırımlarını ve altyapı yatırımlarını desteklemeyi önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika'da Türk Eximbank desteğiyle tamamlanan projelere ilişkin soruya Güney, "2010'dan sonra Afrika'daki proje finansmanına ağırlık vermeye başladık, ülkemizin bu stratejisi doğrultusunda. Şu ana kadar Afrika'daki projelere 1,5 milyar dolarlık kaynak aktarımı söz konusu oldu." yanıtını verdi.

"Bu işbirliğine oldukça pozitif bakıyoruz"

AFC Başkanı Samaila Zubairu ise söz konusu ortaklıkta Afrika'yı inşa etme perspektifiyle çalıştıklarını belirterek, "Bizim için önemli olan taraflarından biri Türkiye'nin iş dünyasına doğrudan erişim sağlayabilmek, bu alanlarda çalışan uzman ekiplerimiz var. Bu işbirliğine oldukça pozitif bakıyoruz, Türk müteahhitlerinin, iş dünyasının güçlü uygulama kapasitesiyle bizim piyasa uzmanlarımız burada bir araya geliyor." diye konuştu.

Sürdürülebilir ve yeşil uygulamalara öncelik verdiklerini bildiren Zubairu, şunları kaydetti:

"Dünyanın üçüncü büyük, Afrika'nın en büyük madeni yeşil bakır dediğimiz bir uygulamayı yapmaya çalışıyoruz. Burada bakır özü önce konsantreye, sonra da katoda dönüştürülüyor. Burada hibrit enerji kullanımı söz konusu. Yine sürdürülebilir enerji kullanan başka örneklerimiz de var. Daha az karbon tüketen uygulamalarımız var. Bu alanda birçok projemiz var ve ilk aslında sürdürülebilir bir tahvil de yayınladık. Geniş bir portföyümüz var bu konuda. Madencilik ve ulaştırma öne çıkan sektörler arasında."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Afrika, Finans, Dünya, Son Dakika

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