Türkiye-Almanya Danışma Günleri Trabzon'da - Son Dakika
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Türkiye-Almanya Danışma Günleri Trabzon'da

Türkiye-Almanya Danışma Günleri Trabzon\'da
09.06.2026 12:09
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Trabzon'da SGK ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumu ortaklığında sosyal güvenlik danışma günleri yapıldı.

Trabzon'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumu işbirliğinde "Türkiye- Almanya Danışma Günleri" düzenlendi.

SGK İl Müdürü Erdem Akbay, müdürlük binasında organize edilen programda, danışma günlerinin iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden sosyal güvenlik alanındaki işbirliğinin vatandaşlara yansıyan en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında vatandaşların hak ve yükümlülükleri konusunda doğrudan bilgi alabilmelerine ve işlemlerini daha hızlı şekilde sonuçlandırabilmelerine imkan sağlayacak etkinliğin önemine işaret eden Akbay, şunları kaydetti:

"Almanya, uzun yıllardır çok sayıda vatandaşımızın çalıştığı ve yaşamını sürdürdüğü bir ülke. Bu nedenle iki ülke arasındaki sosyal güvenlik ilişkileri, vatandaşlarımızın günlük hayatlarını doğrudan etkileyen büyük bir öneme sahip. Danışma hizmeti, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin öngördüğü yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan sosyal güvenlik haklarına ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Alman uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerle cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilecektir."

Türk Heyeti Başkanı Ramazan Elma ise gurbetçi vatandaşların sosyal güvenlik haklarını korumak için 37 ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalandığını ifade etti.

Almanya'daki 3 emeklilik sigortası şirketiyle imzalanan anlaşmayla güvenli elektronik posta uygulamasının 2023'ten bu yana sürdürüldüğünü anlatan Elma, bu yöntemle 25 milyon lira kaynak tasarrufu sağlandığını belirtti.

Alman Heyeti Başkanı Monika Brich de Trabzon'da üçüncü kez düzenlenen danışma günlerine ev sahipliği yapan İl Müdürü Erdem Akbay ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Ordu'da ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ve ailelerine 3 gün danışmanlık hizmeti verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Almanya Danışma Günleri Trabzon'da - Son Dakika

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