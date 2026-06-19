Türkiye-Almanya Ekonomik İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
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Türkiye-Almanya Ekonomik İşbirliği Gelişiyor

Türkiye-Almanya Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
19.06.2026 10:59
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Mehmet Şimşek, Almanya ile stratejik ortaklık ve işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'i ağırladı. Bakan Şimşek, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya tedarik zincirlerini yeniden şekillendirip riskleri azaltırken, Türkiye ve Almanya daha derin işbirliği için büyük potansiyele sahip doğal stratejik ortaklar. Savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliğimizi genişletmek için muazzam bir alan var. Aynı zamanda her iki ülkenin de güçlü bir varlığa sahip olduğu üçüncü pazarlardaki ortaklıklarımızı güçlendirirken, Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Politika, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Almanya Ekonomik İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

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