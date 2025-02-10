Türkiye, Asya-Pasifik ülkeleriyle ticari ilişkileri ve karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyor

Ekonomi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin Malezya, Endonezya ve Pakistan ile 8 milyar doların üzerinde ticaret hacminin olduğunu belirterek, "Son dönemde Türkiye'nin Asya-Pasifik ülkeleriyle ilişkilerinde kaydedilen olumlu gelişmelerin kazandırdığı ivmeyle, bölge ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizi, işbirliklerimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı da yükseltmek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretleri içeren 3 günlük Asya turuna başladı. Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, bu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, mevcut işbirliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını sağlayacak müşterek adımların belirlenmesi bekleniyor.

Erdoğan, Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortağı olan Malezya'yı ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülüyor. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

"Türk iş dünyasının temsilcilerini daha fazla ticaret ve işbirliği hedefiyle bir araya getireceğiz"

DEİK Başkanı Olpak, ziyaretlere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaretleri vesilesiyle, DEİK olarak Türk iş dünyasının temsilcilerini bu üç ülkedeki muhataplarıyla daha fazla ticaret ve işbirliği hedefiyle bir araya getireceklerini söyledi.

İlgili ülkelerde yaşayan Türk, Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanlarıyla bir araya gelecekleri Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) toplantılarını da gerçekleştireceklerini aktaran Olpak, "11 Şubat'ta Kuala Lumpur'da Malezya-Türkiye İş Forumu, 12 Şubat'ta Cakarta'da Endonezya-Türkiye İş Forumu ve 13 Şubat'ta İslamabad'da Pakistan-Türkiye İş Forumu'nu düzenleyeceğiz." diye konuştu.

"Yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliklerine devam ediyoruz"

Nail Olpak, küresel ticari diplomasi faaliyetlerini dünyanın dört bir yanında gönüllülük esasıyla sürdürdüklerini belirterek, yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliklerini devam ettirdiklerini kaydetti.

DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyinin Malezya Ulusal Sanayi ve Ticaret Odası, DEİK Türkiye-Endonezya İş Konseyinin Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası, DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyinin ise Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) ile birlikte çalıştığını anımsatan Olpak, "Bu güç birliğiyle iş insanlarımızı pek çok farklı sektörde ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere aynı masada buluşturacağız." dedi.

Olpak, Türkiye'nin Malezya ile 5 milyar dolar, Endonezya ile 2 milyar doların üzerinde ve Pakistan ile 1 milyar doların üzerinde bir ticaret hacminin olduğunu ifade ederek, "Son dönemde Türkiye'nin Asya-Pasifik ülkeleriyle ilişkilerinde kaydedilen olumlu gelişmelerin kazandırdığı ivmeyle, bölge ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizi, işbirliklerimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı da yükseltmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Malezya, Endonezya ve Pakistan ile üçüncü ülkelerdeki ortak projelerimizi de artıracağımıza inanıyoruz"

Mevcut ticaret hacmi rakamlarını daha da ileriye taşımanın yanı sıra Malezya, Endonezya ve Pakistan ile üçüncü ülkelerdeki ortak projeleri de artıracaklarına inandıklarını aktaran DEİK Başkanı Olpak, bu ülkelerde ticaret hacminin dengeli bir şekilde artırılmasını hedeflediklerini ve çalışmaları bu doğrultuda sürdürdüklerini dile getirdi.

Olpak, bu üç önemli ülke ile ticareti ve işbirliklerini daha da üst seviyelere taşımak için gelecekte pek çok sektörü kapsayan geniş bir fırsat alanının bulunduğuna işaret ederek, "Sektörlere baktığımızda savunma, havacılık, enerji, altyapı-inşaat, eğitim, sağlık, tarım, turizm, yeşil ve dijital ekonomi, lojistik, madencilik, müteahhitlik ve uluslararası teknik müşavirlik, tekstil, ulaştırma, kimyasal ürünler, bankacılık-finans, otomotiv, ileri teknoloji ve AR-GE öne çıkıyor." şeklinde konuştu.

Düzenleyecekleri iş forumları ve DTİK toplantıları ile bölgedeki ülkelerle karşılıklı ticaretin artmasını amaçladıklarını vurgulayan Olpak, "Bunun yanı sıra, ekonomik ve kültürel ilişkilerin farklı sektörlere ve boyutlara yayılmasını, ticaretten yatırımlara ve farklı ülkelerdeki ikili iş birliklerine kadar çeşitlenerek artmasını hedefliyoruz." dedi.