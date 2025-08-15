Türkiye, Azerbaycan gazını Suriye'ye ulaştırdı - Son Dakika
Türkiye, Azerbaycan gazını Suriye'ye ulaştırdı

15.08.2025 11:01
Bayraktar, Azerbaycan'dan gelen gazın Suriye'ye ulaşımını ve elektrik ihracatını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2 Ağustos'ta, Azerbaycan'dan gelen gazı Suriye'ye ulaştırmayı başardık. Başta ikili bir proje gibi başlayan bu süreç, daha sonra çok taraflı ve önemli bir insani projeye dönüştü" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yabancı bir kanala yaptığı açıklamada gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının yanı sıra Suriye'ye yapılan doğal gaz ve elektrik ihracatı ile Türkiye- Irak Petrol Boru Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerji ve su gibi altyapı hizmetlerinin Suriye'de yaşamın normale dönmesi açısından oldukça kritik olduğuna vurgu yapan Bayraktar, "2 Ağustos'ta, Azerbaycan'dan gelen gazı Suriye'ye ulaştırmayı başardık. Bu projede Katar Kalkınma Fonu da yer aldı. Başta ikili bir proje gibi başlayan bu süreç, daha sonra çok taraflı ve önemli bir insani projeye dönüştü" dedi.

'5 MİLYON HANEYE ELEKTRİK SAĞLANABİLECEK'

Azerbaycan'dan gelen doğal gaz miktarının günlük yaklaşık 3,4 milyon metreküp civarında olduğunu anlatan Bayraktar, "Boru hattının kapasitesi, yaklaşık 6 milyon metreküp. Şu anda bu kapasiteyi 6 milyon metreküpe nasıl çıkarabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Bu kapasite ile Halep ve Humus'ta yaklaşık 1200 megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşılabilecek. Böylelikle, Suriye'de yaklaşık 5 milyon haneye elektrik sağlanabilecek" diye konuştu.

Bayraktar, Suriye'deki elektrik üretimi için güvenilir ve uzun vadeli bir doğal gaz tedariki hedeflediklerini aktardı.

'900 MEGAVATLIK İHRACATI YAPABİLECEĞİZ'

Şu anda Suriye'ye 8 farklı bağlantı noktası üzerinden toplam 281 megavat elektrik ihraç edildiğini söyleyen Bayraktar, "Bu miktarı, önümüzdeki birkaç hafta içinde 360 megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Nihai hedefimiz, Birecik'ten Halep'e kadar olan kapasiteyi artırarak önümüzdeki birkaç ay içinde Suriye'ye ek 500 megavat daha elektrik ihraç etmek. Bu bağlantı için Suriye topraklarında bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Gelecek yılın ilk çeyreği itibarıyla Suriye'ye doğrudan yaklaşık 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin petrol altyapısının modernize edilmesi ve buna yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, "Bizim katılımımızla ve uluslararası petrol şirketlerinin de katkısıyla, bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Böylece, Suriye halkı için sürdürülebilir elektrik ve temel altyapı ihtiyaçlarını karşılayabiliriz" dedi.

Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı'yla ilgili de konuşan Bayraktar, bu hattın kapasitesinin günlük 1,5 milyon varil olduğunu; ancak 50 yıldır hiç tam kapasiteyle kullanılamadığını söyledi. Bayraktar, yakın zamanda Irak hükümetine mevcut anlaşmanın artık beklentileri karşılamadığını, günümüz enerji dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermediğini bildirdiklerini ve yeni bir taslak anlaşma gönderdiklerini ifade etti. Bayraktar, "Şu anda yeni taslağın yapısını inceliyorlar. Yakında teknik ekiplerin bir araya gelip yeni anlaşma için müzakerelere başlamasını umuyoruz" dedi. Bayraktar, amaçlarının bu boru hattını tam kapasiteyle kullanmak olduğunun altını çizdi.

'LİBYA AÇIKLARINDA ARAŞTIRMA ŞANSIMIZ OLACAK'

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve üretim stratejisinin yerli üretimin yanı sıra dışarıdaki fırsatları değerlendirmeye de odaklandığını ifade eden Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"Azerbaycan'da petrol ve doğal gaz üretiyoruz. Irak'ta şu anda çok az miktarda petrol üretiyoruz. Basra'da üç sahada ortaklıklarımız var. Ayrıca Libya, Nijer, Somali gibi ülkelerde fırsatlar arıyoruz. Somali açıklarına sismik gemimizi gönderdik. Pakistan'da ise daha önce ihale kapsamında kazandığımız bazı petrol ve doğal gaz arama sahalarında yakın zamanda anlaşma imzalayacağız. Libya hükümetiyle yaptığımız son anlaşma sayesinde, Libya açıklarında yeni fırsatlar araştırma şansımız olacak."

Kaynak: DHA

