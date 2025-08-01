Türkiye Balıkçı Gemisi İhracatında Dünya Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye Balıkçı Gemisi İhracatında Dünya Şampiyonu

Türkiye Balıkçı Gemisi İhracatında Dünya Şampiyonu
01.08.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, son 3 yıldır balıkçı gemisi ihracatında dünya şampiyonu olduğunu duyurdu.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Türkiye'nin balıkçı gemisi üreten tersanelerinin başarıları sonucu son 3 yıldır balıkçı gemisi ihracatında dünya şampiyonu olduğunu bildirdi.

Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gemi, yat ve malzemeleri ihracatındaki yükselen performansına dikkati çekerek, 2022'de 1 milyar 453 milyon dolar, 2023'te 1 milyar 940 milyon dolar, 2024'te 1 milyar 912 milyon dolar ve 2025 yılının temmuz ayı itibarıyla 1 milyar 170 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Sadece temmuzun ilk haftasında 210 milyon dolarlık gemi, yat ve malzemelerinin ihracatının yapıldığına dikkati çeken Seven, "Yıl başından, 7-8 Temmuz tarihine kadar geçen sürede ise 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yani yılın ilk 6 ayında geçen yılın ihracatının şuan yaklaşık 40-50 milyon dolar üzerindeyiz." dedi.

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 2 milyar dolara yakın gemi, yat ve malzemeleri ihracatının içerisinde mega yat ihracatçılarının olduğunu da vurgulayan Seven, "Türkiye, 2024 senesini yaklaşık 480 milyon dolarlık yat ihracatı ile kapatmış durumda. Özellikle mega yat inşasında çok başarılıyız. Dünyadaki basamakları hızla yükseliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin gemi, yat ve malzemeleri ihracatında dünyada 12-13'üncü sırada olduğunu hatırlatan Seven, yat ihracatında ise ilk 10 içerisinde yer almanın sevindirici olduğunu aktardı.

Seven, dünyada en başarılı Türk gemi modelleri arasında özel maksatlı özel yapım gemilerin yer aldığını, bu gemilerin feribotlar, balıkçı gemileri, fabrika balıkçı gemileri, canlı balık taşıma gemileri, yengeç yakalama gemileri, römorkörler, platform destek gemileri, rüzgar enerjisi destek gemisi gibi özel maksatlı gemi türlerinden oluştuğunu söyledi.

"Türkiye römorkör ihracında da son derece başarılı"

Türkiye'nin Norveç başta olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılan canlı balık taşıma gemisi ihracatında da iyi olduğunu belirten Seven, şöyle devam etti:

"Balıkçı gemisi üreten tersanelerimizin başarıları nedeniyle son 3 yıldır balıkçı gemisi ihracatında Türkiye, dünya şampiyonu olmuştur. Yani balıkçı gemisi üretiminde de ihracatında da biz birinci sıradayız. İkinci sırada ise İspanya geliyor. Geçtiğimiz sene de 354 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik. Son 3 senede İspanya'yı geçip, balıkçı teknesi ihracatçılarımız adlarını altın harflerle dünya ligi birinciliğine yazdırdı. Bunların haricinde Türkiye, römorkör ihracında son derece başarılı. Römorkör ihraç eden tersanelerimiz dünyada ilk 3 büyük ihracatçı ülke arasında her zaman kendilerine yer buluyor."

Seven, balıkçı gemilerinin 70-90 metre uzunluğunda sofistike gemiler olduğunun altını çizerek "Bunlar denizlere açıldığı zaman yakaladıkları balıkları hiç el değmeden tamamen otomasyon prosesleri sonucunda filetolarını ayırıyorlar, kılçıkları ve işe yaramayan kısımları yem oluyor. Diğer kalan kısımları da marketlerde satılabilir aşamaya gelmiş olarak dondurulmuş bir şekilde gemi kıyıya döndüğünde tüketiciye hazır halde sunulmuş hale getiriyorlar. Bunlar sadece fabrika balıkçı gemilerinin yapmış olduğu işler." diye konuştu.

Cem Seven, dünya ihracatında 130 milyar dolarlık ihracat pastasının söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Bunun önemli bir bölümü olan yaklaşık yüzde 70'ini 3 ülke gerçekleştiriyor. Birinci sırada Çin var, ikinci sırada Güney Kore var, üçüncü sırada ise Japonya bazen de İtalya olabiliyor. Bunların toplam ihracat tutarları yaklaşık 70 milyar dolar. Onlarla bizi ayıran unsur şudur ki; onlar daha büyük tonajlı gemi ihracatına yönelmişken, örneğin 200 milyar dolar değerinde bir LNG taşıma gemisi inşa ederlerken, biz de özel maksatlı özel kullanım amacına haiz gemilerin inşasında dünyadaki ihracat liginde hep ilk 5 arasındayız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin global ihracat sıralamasında ilk sıralara yükselmesi için önünde bir takım yolların olduğunu anlatan Seven, "Bunun için öncelikle sahadaki çalışan arkadaşlarımızın sayısının artması gerekiyor. Eğitim tarafından başlayacak olursak gemi inşası ile ilgili meslek liseleri ve meslek yüksekokulundan mezun olan öğrencilerimizin bir şekilde endüstriye, sektöre kazandırılması gerekiyor. Çünkü sektör dışına eğilim genç kuşakta bir hayli fazla. İlk önce bu altyapımızı ve eğitimimizi entegre edeceğiz ki ondan sonra da ihracat hedeflerimizi yükseltelim." ifadelerini kullandı.

Seven, Türkiye'de yeni gemi inşası ve ihracatının ağırlıklı olmak üzere Yalova Altınova bölgesi ve Tuzla Tersaneler bölgesinden gerçekleştirildiğini ve Türkiye genelinde pek çok tersane olduğunu anlattı.

Cem Seven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye birçok gemi türünün yapımında başarılar elde etmiş bir ülke. Römorkör yapımında ilk 3'teyiz, mega yat yapımında çok başarılıyız. 2 milyar dolarlık hedefimizi çok rahat 3-3.5 milyar dolarlara çıkarabiliriz. Bununla ilgili tabii ki birtakım düzeltici faaliyetlerin de alınması gerekiyor. Maliyet unsurlarında da düzeltici faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Bu eğitim ve maliyeti bir şekilde aşabilirsek çok rahat bir şekilde 3-3,5 milyar dolarlık gemi yat ihracatına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Balıkçılık, Denizcilik, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Balıkçı Gemisi İhracatında Dünya Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor Memur ve emeklinin gözü bu toplantıda! Toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu

15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
15:10
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
15:07
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
14:58
İki büyükşehirde ekmeğe zam 200 gram ekmek artık 15 lira
İki büyükşehirde ekmeğe zam! 200 gram ekmek artık 15 lira
14:55
Yok böyle sözleşme Fenerbahçe’den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
Yok böyle sözleşme! Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic paranın içinde yüzecek
14:50
“Dünyanın en yaşlı bebeği“ 31 yaşında doğdu
"Dünyanın en yaşlı bebeği" 31 yaşında doğdu
14:42
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry’nin konserine katıldı
Romantik akşam yemeğinin ardından Trudeau, Katy Perry'nin konserine katıldı
14:35
Bavulunu bile topladı Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
14:29
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon: Onu bana ver
Jose Mourinho'dan Florentino Perez'e telefon: Onu bana ver
14:24
Küresel altın talebinde rekor artış Yatırımcı güvenli limana koştu
Küresel altın talebinde rekor artış! Yatırımcı güvenli limana koştu
14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:17
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor
14:13
Ferdi Tayfur’un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı
14:10
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Kadın muhabir canlı yayına hazırlanırken kapkaççının kurbanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 11:34:30. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Balıkçı Gemisi İhracatında Dünya Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.