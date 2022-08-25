İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Ağustosta 1,5 Puan Geriledi - Son Dakika
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İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Ağustosta 1,5 Puan Geriledi

25.08.2022 16:14
İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Ağustosta 1,5 Puan Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre; imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 oldu.

Merkez Bankası, ağustos ayına dair imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını bugün açıkladı. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlardan elde edilen veriler, ağırlıklı olarak gerilemeyi işaret etti. Buna göre; KKO, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) da aynı şekilde bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde de kapasite kullanımı, tüketim mallarında 74,9'a, dayanıksız tüketim mallarında 74,4'e, ara malında 78,3'e ve yatırım malında 72,2'ye düştü.

Tek yükseliş, dayanıklı tüketim mallarında kaydedildi. Temmuz ayında 75,0 olan dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanımı, ağustos ayında 77,2'ye yükseldi.

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Ağustosta 1,5 Puan Geriledi - Son Dakika

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