Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaşıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaşıldı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Yüksek İhracat Rakamına Ulaşıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mayıs ayı ihracatının 24,1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu rakamla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek aylık ve yıllıklandırılmış ihracat rakamlarına ulaşıldı. Son 12 ayda ise ihracatın 260,1 milyar dolar olduğu belirtildi. Türk sanayisinin bu rekorlarda en büyük pay sahibi olduğu ve ihracatın yaklaşık yüzde 95'inin sanayi ürünlerinden oluştuğu ifade edildi. Bakan Kacır, bu başarıda emeği geçen sanayicileri, ihracatçıları ve emekçileri kutladı.

03.06.2024 20:23
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ve yıllıklandırılmış ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Kacır, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Mayıs ayı ihracatının 24,1 milyar dolar olduğunu anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ve yıllıklandırılmış ihracat rakamlarına ulaştık. Son 12 ayda ihracatımız 260,1 milyar dolar. Bu rekorlarda en büyük pay sahibi Türk sanayisidir. İhracatımızın yaklaşık yüzde 95'ini sanayi ürünleri oluşturuyor. Sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, emekçilerimizi, bu başarıda katkısı olan herkesi kutluyorum."

Kaynak: AA

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