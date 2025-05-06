Türkiye'de 23 Yılda 740 km Yeni Tünel İnşaatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılı sonunda 50 kilometre uzunluğunda 83 tünel olduğunu belirterek "23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettik. Toplam tünel sayımız 513'e, uzunluk ise 790 kilometreye çıktı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, hayata geçirilen tünel projelerine ilişkin bilgi verdi.

Son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde yapılan yapılarla ülkenin dört bir yanının yeniden birbirine bağlandığını bildiren Uraloğlu, "2002 yılı sonunda 83 tünel vardı ve bunların toplam uzunluğun 50 kilometreydi. 23 yılda 740 kilometre uzunluğunda 430 yeni tünel inşa ettik. Toplam tünel sayımız 513'e, uzunluk ise 790 kilometreye çıktı. Eğer bu tüneller arka arkaya sıralansaydı, İstanbul'dan Kayseri'ye kadar kesintisiz bir şekilde tünelle ulaşmak mümkün olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, tünellerle vadileri aştıklarını, şehirleri birleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı.

Dünyada ilkleri başardıklarına, uluslararası arenada ödüller aldıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Zigana Tüneli 14,5 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli oldu. Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki 10 tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip tünelleri. Ovit, Eğribel, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, Cankurtaran ve Sabuncubeli gibi tünellerle ulaşımı kolaylaştırdık, daha güvenli hale getirdik ve bölgedeki trafik akışını hızlandırarak ekonomik faaliyetlerin önünü açtık."