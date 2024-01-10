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Türkiye'de 62 bin eski nesil pompa yazar kasa değişimi için 3.5 milyar lira gerekiyor - Son Dakika
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Türkiye'de 62 bin eski nesil pompa yazar kasa değişimi için 3.5 milyar lira gerekiyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Türkiye'de 62 bin eski nesil pompa yazar kasa olduğunu ve bu cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesinin maliyetinin yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira olduğunu belirtti. Eski nesil pompa yazar kasaların değişimi için son tarih 29 Şubat olarak belirlendi.

Türkiye\'de 62 bin eski nesil pompa yazar kasa değişimi için 3.5 milyar lira gerekiyor
10.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:04
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Türkiye'de 62 bin eski nesil pompa yazar kasa olduğunu belirterek, "Eski cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesinin maliyeti yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira." dedi.

Okumuş, AA muhabirine, söz konusu kasaları satın alma süresinin 31 Ocak'ta sona ereceğini, kurulum süreci için öngörülen son tarihin ise 29 Şubat olduğunu söyledi.

Eski nesil pompa yazar kasaların değişimi ile ilgili sürecin geçen yıl şubatta meydana gelen depremler sebebiyle ertelendiğini ifade eden Okumuş, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların yenilenme süresinin 30 Nisan'a uzatıldığını bildirdi.

Okumuş, akaryakıt sektöründe, 40 bini Elektrikli Kayıt Ünitesiz (EKÜ'süz), 22 bini EKÜ'lü olmak üzere 62 bin eski nesil pompa yazar kasa olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bunların 40 bin adedi yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirildi. Kalan 22 bin eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değişim süresi yeniden belirlendi. 62 bin eski nesil ödeme kaydedici cihazın, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesinin maliyeti yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira tutuyor."

Türkiye'de yaklaşık 12 bin 551 akaryakıt istasyonu var

Okumuş, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların kurulumlarının çeşitli teknik sebeplerden dolayı zaman aldığını anımsattı.

Geçen yıl meydana gelen depremler nedeniyle ilan edilen yerler hariç olmak üzere akaryakıt istasyonlarında EKÜ'süz eski nesil pompa ödeme kaydedici cihazların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla değişim sürecinin 2 Mayıs 2023'te tamamlandığını belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin 551 akaryakıt istasyonu var. Dolayısıyla değişim sürecinde tüm riskler dikkate alınıyor. Cihazların değişimi için bu güne kadar 2 milyar 250 milyon lira harcandı. Bundan sonraki süreçte de yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira harcanması planlanıyor. EKÜ'lü eski nesil pompa ödeme kaydedici cihazların yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğu 31 Ocak'ta sona erecek."

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 62 bin eski nesil pompa yazar kasa değişimi için 3.5 milyar lira gerekiyor - Son Dakika


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