Türkiye'de Bilgi ve İletişim Sektöründe Ücretli Çalışan Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Bilgi ve İletişim Sektöründe Ücretli Çalışan Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye\'de Bilgi ve İletişim Sektöründe Ücretli Çalışan Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye'de bilgi ve iletişim sektöründe ücretli çalışan sayısı mart itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 290 bin 911'e ulaştı. Sektördeki istihdam artışı ülke ekonomisi için önemli olup, teknolojik gelişmelere verilen önem ve dijital dönüşümün desteklenmesi gerekmektedir.

01.06.2024 11:24
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Türkiye'de "bilgi ve iletişim" sektöründe ücretli çalışan sayısı mart itibarıyla yaklaşık 290 bin 911'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı mart ayında 15 milyon 225 bin 128 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Söz konusu istihdam geçen yılın aynı döneminde 14 milyon 839 bin 534 seviyesindeydi.

Ülkede ücretli çalışanların alt dağılıma bakıldığında, "bilgi ve iletişim" sektöründe ücretli çalışan sayısının son aylarda düzenli olarak arttığı gözlemlendi.

Geçen yılı 289 bin 599 kişilik istihdamla kapatan sektör, bu yılın ilk ayında 290 bin 165 kişilik istihdama ulaştı.

Sektör istihdamı şubatta 290 bin 270 olurken, martta ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 290 bin 991'e yükseldi.

"Sektördeki istihdam artışı ülke ekonomisi için önemli"

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, teknoloji ve dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde olmasının önemine dikkati çekti.

Teknolojik gelişmelere verilen önemin, ekonomi başta olmak üzere, birçok alanda verimlilik artışını sağladığını ifade eden Demirkol, "Bilgi ve iletişim sektöründeki istihdam artışı ülke ekonomisi için önemli. Gelecek dönemde de, artan ihtiyaçlar doğrultusunda, sektördeki istihdamın artmasını bekliyorum." dedi.

Demirkol, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler sınıfına çıkmasını kolaylaştıracak dijital dönüşüm ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu yetkinliğe sahip iş gücü için sektörün daha çok desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Bu kapsamda mevut fon ve ekosistem desteğinin daha da artırılması gerektiğini dile getiren Demirkol, yazılım ve kodlama gibi derslerin de eğitim müfredatında olması gerektiğini ifade etti.

Bilgi ve iletişim sektöründe çalışan ücretli kişi sayısının 2023 ve 2024 yıllarında aylara göre dağılımı ve bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranları şöyle:

20232024Değişim (Yüzde)
Ocak282.803290.1652,6
Şubat281.485290.2703,12
Mart285.152290.9912,05
Nisan282.678

Mayıs285.093

Haziran283.296

Temmuz284.544

Ağustos286.343

Eylül288.669

Ekim289.199

Kasım289.273

Aralık289.599

Kaynak: AA

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