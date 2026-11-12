Türkiye'de dün elektrik üretimi tüketimi aştı, ithal kömür santralleri ikinci oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 32 bin 80 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 573 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 40 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 33 bin 364 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 32 bin 80 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 573 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 52 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 970 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.