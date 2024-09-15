Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de 974 bin MWh elektrik üretildi, tüketim ise 978 bin MWh olarak gerçekleşti.

15.09.2024 11:19
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Türkiye'de dün günlük bazda 974 bin 105 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 978 bin 613 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 642 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 57 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 974 bin 105 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 978 bin 613 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile doğal gaz ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 431 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 706 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

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