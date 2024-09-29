Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 902 bin 549 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 552 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 348 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 631 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 902 bin 549 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 552 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile doğal gaz ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 50 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 70 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.