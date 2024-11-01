Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 324 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 165 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 463 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 198 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 324 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 165 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,3 ile doğal gaz, yüzde 14,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 17 bin 394 megavatsaat elektrik ihracatı, 227 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.