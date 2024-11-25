Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 849 bin 16 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 235 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 934 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 994 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 849 bin 16 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 829 bin 235 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

???????Türkiye, dün 19 bin 805 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.