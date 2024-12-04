Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 216 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 844 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 445 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 480 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 14 bin 216 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 844 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 448 megavatsaat elektrik ihracatı, 1078 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.