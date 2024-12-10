Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 953 bin 861 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 223 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 257 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 135 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 953 bin 861 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 223 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 19,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 845 megavatsaat elektrik ihracatı, 291 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.