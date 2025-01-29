Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 9 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 996 bin 698 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 221 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 340 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 9 bin 166 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 996 bin 698 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 96 megavatsaat elektrik ihracatı, 629 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.