Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 398 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 367 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 638 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 105 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 880 bin 398 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 885 bin 367 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 200 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 171 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.