Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 234 bin 683 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 230 bin 539 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 74 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 906 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 234 bin 683 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 230 bin 539 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 740 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 632 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.