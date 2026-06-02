Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

02.06.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Türkiye'de 904 bin 394 MWh elektrik üretildi, 886 bin 61 MWh tüketim kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 904 bin 394 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 61 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 878 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 446 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 904 bin 394 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 61 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 13,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de güneş enerjisinden günlük bazda elektrik üretimi, dün 171 bin 350 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesini gördü. Güneşten elektrik üretiminde yılın en yüksek seviyesi, en son 162 bin 88 megavatsaatle 16 Mayıs'ta kaydedilmişti.

Türkiye dün 23 bin 745 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 473 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:55:53. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.