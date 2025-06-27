Türkiye'de Elektrik Üretimi Yüzde 11 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Elektrik Üretimi Yüzde 11 Arttı

27.06.2025 15:59
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Nisan'da lisanslı elektrik üretimi yüzde 11 artarak 24.7 milyon megavatsaat oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak, 24 milyon 723 bin 282 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisana ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,6'sı hidroelektrik santralleri, yüzde 18,5'i doğal gaz santralleri, yüzde 16,7'si ithal kömür santralleri, yüzde 11,7'si linyit santralleri, yüzde 11,4'ü rüzgar santralleri ve yüzde 4,1'i jeotermal santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Böylece Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 24 milyon 723 bin 282 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 9,1 artarak, 21 milyon 827 bin 812 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 41,3'ü sanayi, yüzde 28,9'u mesken aboneleri, yüzde 24,6'sı kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 3,3, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,9 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak, 51 milyon 15 bin 256'ya ulaştı.

Bu dönemde Nisan 2024'e göre, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,4, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2 yükseliş görülürken, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,8 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,6 artış kaydedildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yaklaşık yüzde 1,9 artarak, 97 bin 914 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25'ini doğal gaz santralleri, yüzde 24,4'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,4'ünü rüzgar santralleri, yüzde 10,7'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Elektrik Üretimi Yüzde 11 Arttı - Son Dakika

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