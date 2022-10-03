Türkiye'de elektrikli piyasası kızışıyor

Dünya otomotiv devlerinin tamamen elektrikli araçları TOGG'un gerisinde kaldı. Yerli otomobil C segment SUV modeliyle tahmini fiyatı ve performansıyla kulvarındaki global rakipleri arkasında bıraktı.

Türkiye'de elektrikli araç piyasasında hareketlenme başladı. Yerli otomobil TOGG'un yollara çıkmasına az süre kala, küresel otomotiv devrelerinin en son teknoloji yüzde 100 elektrikli araçları mercek altına alındı. Türkiye'de satışa sunulan ve en fazla aranan elektrikli araçlar; anahtar teslim fiyatları, performans ve motor güçleri ile karşılaştırıldı. TOGG'un C segment SUV modeli 500 km menzili 300 Kw motor gücü ve tahmin edilen satış fiyatıyla Mercedes, BMW, Hyundai gibi küresel markaları geçti.

Elektriklide ÖTV indirimi

2022'nin Temmuz ayı ile birlikte elektrikli araçlara ÖTV indirimi yapıldı. Buna göre yeni vergi düzenlemesiyle, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Aynı motor gücüne sahip olan ancak 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların ÖTV oranı ise yüzde 40 oldu.

TOGG'un tahmini fiyatı 980 bin lira

Motor gücü 160 kW'ı geçen ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı 750 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobiller için ise vergi oranı yüzde 50, aşanlar için yüzde 60 oldu. Bu yeni düzenleme ile birlikte birkaç elektrikli araç modelinde ciddi bir indirim olması bekleniyor. Yeni mevzuata göre, Togg'un C-SUV modelinin arkadan itişli versiyonunun matrah değerinin en fazla 700 bin TL olması durumunda, aracın perakende satış fiyatının da yaklaşık 980 bin TL olabilir.

En ucuz elektrikli anahtar teslim 760 bin lira

Küresel otomotiv üreticileri yeni model elektrikli araçlarını Türkiye'de pazarlıyor. Mercedes, BMW, MG, Kia, Hyundai ve Renault gibi ünlü markaların son model araçları listelenmeye devam ediyor. Sıfır elektrikliye sahip olmak isteyenler önce beğendikleri araç için ön sipariş oluşturuyor. Sonra belirlenen takvimde araçlarını teslim alıyorlar. En ucuz elektrikli şuan için 760 bin lira olarak görülüyor.

Türkiye'de en fazla aranan elektrikli araçlar arasında yer alan 2022 model Renault Zoe 80 KW motor gücü, anahtar teslim fiyatı 760 bin lira en uygun elektrikli olarak öne çıktı.

Yeni BMW i4 M50 590 km menzili, 400 KW motor gücüyle, 3 milyon 115 bin liralık anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor. BMW ailesinin diğer elektriklisi BMW iX3, 460 km menzili, 286 KW motor gücü ve 2,7 milyon TL anahtar teslim fiyatıyla listede.

MG, Yeni MG4 modeli ile elektrikli araç yelpazesini genişletiyor. 450 km menzili ve özel platform teknolojisiyle mg4'ün 2023 yılında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

650 km menzil, 100 kw motor gücüne sahip Mercedes Yeni EQS 350 anahtar teslim fiyatı 3 milyon 907 TL ile satışa sunuldu. Tamamen elektrikli Hyundai IONIQ ise 225 kW motor gücüne sahip. Türkiye'de anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 970 bin lira olarak belirlendi. Mercedes EQ ailesinin en çok aranan arabalarından EQA 350 ise 422 km menzili, 215 kw motor gücü ve 1 milyon 841 bin lira anahtar teslim fiyatıyla satılıyor. EQE 300 de yaklaşık 600 km menzile sahip olup, 215 kw motor gücüyle anahtar teslim 2 milyon 720 bin liradan alıcı arıyor.

100 kW motor gücüne sahip yüzde 100 elektrikli Hyundai Kona, 836 bin lira anahtar teslim satış fiyatıyla araba meraklılarına sunuldu.

Bir diğer otomotiv markası KİA'nın elektriklisi EV6 ise, tek şarjla 506 KM menzil sunuyor. Araç için 2 milyon 200 bin lira anahtar teslim fiyatı belirlendi.

Öte yandan vatandaşlar güçlü elektrik motoruna sahip araçlarda ÖTV'nin daha makul seviyeye çekilmesini istiyor. - İSTANBUL