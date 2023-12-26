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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 852 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 787 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 18.00'de gerçekleşti. Barajlı hidroelektrik santralleri üretimde ilk sırada yer aldı. Türkiye dün 4 bin 729 megavatsaat elektrik ihracatı, 26 bin 195 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye\'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
26.12.2023 - 10:49,
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Türkiye'de dün günlük bazda 852 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 787 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 66 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 112 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 852 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 787 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile ithal kömür santralleri, yüzde 15,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 729 megavatsaat elektrik ihracatı, 26 bin 195 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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