Türkiye'de ilk 3'te olan Niğde elmasının hasadı başladı

Türkiye'de elma üretiminde 3'üncü sırada olan Niğde'de elma hasadına başlandı.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş; merkeze bağlı Sazlıca Beldesi'nde elma üreticisi İsmet Hurioğlu'nu ziyaret ederek elma hasadına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Baş, Niğde'den 20 ülkeye elma ihracatı yapıldığını kaydederek, "Genç bahçe kurulumu açısından Türkiye'de birinci sıradayız. İlimizin 3-4 yıl sonra Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer almasını bekliyoruz" dedi. 500 bin ton elma rekoltesi beklentilerinin olduğunu aktaran Baş, "Elma üretiminde Türkiye'de 3'üncü sıradayız. Amasya elması üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. 15 bine yakın çiftçimiz elma üretimiyle uğraşıyor. Elma kalitesinde ve Pazar sıkıntımız yok. Her üründe olduğu gibi elmada da belli bir standardın üzerinde kaliteye sahibiz. İlimizde üretilen elmanın yaklaşık yüzde 30'u ihracata gidiyor. Irak-Suriye başta olmak üzere Avrupa birliği ülkelerine batı Asya ülkelerine Hindistan, Malezya Tayland ve Arap ülkelerine, Mısır, Irak Libya son zamanlardaki pazarlarımız. Afrika pazarına açılma durumu var. Şu anda pazar araştırması yapılıyor. Fiyat konusunda da üreticilerimiz memnun, fiyat konusunda da memnununuz. İlimizin bir takım eksiklikleri var depolama ve paketlemeyle ilgili bu konuda da ciddi anlamda hem yatırımlar var hem de talepler var. Bunlarında tamamlanmasıyla ilimiz tarımsal üretiminin tüm kademelerinde olduğu gibi elmada da merkez olma özelliğini devam ettirecek" dedi. 230 bin dekar alanda elma üretildiğini kaydeden İl Müdürü Baş, "500 bin tona yakında rekolte beklentimiz var. Genç bahçe kurulumu açısından Türkiye'de birinci sıradayız. İlimiz 3-4 yıl sonra Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer almasını bekliyoruz" dedi.

Elma Üreticisi İsmet Hurioğlu ise 500 dönümde elma üretimi yaptıklarını kaydederek, "Üretimden memnunuz. Çok kaliteli meyve yetiştiriyoruz. Ürünlerimiz kaliteli. Pazarlama sıkıntımız olmuyor. Fiyatlardan memnunuz fiyatlar 1,5 ila 3 lira arası" ifadelerini kullandı. - NİĞDE