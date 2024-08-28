Türkiye'de İnternet Kullanımı Hakkında İstatistikler Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de İnternet Kullanımı Hakkında İstatistikler Açıklandı

Türkiye'de internet kullanımının giderek yaygınlaştığı ve özellikle mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama yapma, sosyal medya kullanma gibi amaçlarla kullanıldığı belirtildi. İnternet bankacılığı ve elektronik ticaretin de kullanımı artıran faktörler arasında olduğu ifade edildi.

28.08.2024 11:17
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Türkiye'de interneti özel amaçlı faaliyetler için kullanan bireylerin yüzde 95,5'i son 3 ayda WhatsApp, Messenger, Skype, Bib, Viber gibi uygulamalar üzerinden mesajlaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ülkede internet kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Özellikle altyapı yatırımları ve internet hızlarındaki iyileşme bu teknolojinin geniş kitlelerce kullanılmasına imkan tanıyor.

Akıllı telefonların yaygınlaşması, sosyal medya platformlarının popüler hale gelmesi, video paylaşım siteleri ve dijital oyunların artması özellikle gençlerin internette daha fazla vakit geçirmesini beraberinde getiriyor. İnternet bankacılığıyla işlemlerin kolaylaşması ve alışverişlerin elektronik ticaret üzerinden gerçekleştirilmesi de internet kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan faktörler arasında bulunuyor.

Bireyler, mesajlaşmadan sesli ve görüntülü arama yapmaya, e-posta gönderip almadan, sosyal medyada vakit geçirmeye, müzik dinleme ve indirmekten bankacılığa kadar çeşitli özel amaçlarla interneti kullanıyor.

Kadınların yüzde 94,7'si sesli ve görüntülü arama yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yıla ilişkin "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre, son 3 ayda bireyler en çok mesajlaşmak, sesli ve görüntülü arama yapmak, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmak ve video izlemek için internet kullandı.

WhatsApp, Messenger, Skype, Bib, Viber gibi uygulamalar üzerinden mesajlaşmak amacıyla interneti kullananların oranı yüzde 95,5'i buldu. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 96,2'si, kadınların ise 94,8'i bu uygulamalardan mesajlaştı.

Aynı dönemde bireylerin interneti kullanma amaçlardan bir diğeri söz konusu uygulamalardan sesli ve görüntülü arama yapmak oldu. Bu amaçla WhatsApp, Facetime, Messenger, Skype, Snapchat gibi uygulamaları kullananların oranı yüzde 93,5 olarak hesaplandı. Erkeklerin yüzde 92,4'ü, kadınların yüzde 94,7'si sesli ve görüntülü arama yapmak amacıyla interneti kullandı.

Erkekler kadınlardan daha fazla YouTube videosu izledi

Instagram, Facebook, X (Twitter) gibi sosyal medya platformları üzerinden profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf paylaşmak da internetin en çok kullanılmasının nedenleri arasında yer aldı. Bireylerin yüzde 87,5'i sosyal medyadan içerik paylaşmak için interneti kullanırken erkeklerin yüzde 89,4, kadınların ise yüzde 85,5'i aynı nedenle internette zaman geçirdi.

Bireylerin yüzde 80'i YouTube, Daily Motion ve Twitch gibi paylaşım sitelerinden video izlemek için internetten yararlandı. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 80,9'u, kadınların ise yüzde 78,9'u bu platformları kullandı.

En çok abonelik müzik, film veya dizi için

Araştırmada ayrıca bireylerin özel kullanım amacıyla satın aldığı veya abone olduğu çevrim içi hizmetlere de yer verildi.

Buna göre, son 3 ayda bireylerin yüzde 23,9'u müzik dinleyebilmek, yüzde 23,1'i ise film veya dizi izlemek amacıyla çevrim içi hizmet satın aldı.

Ayrıca, araştırmaya katılanların yüzde 22,5'i internet sitesi veya uygulama üzerinden otobüs, tren veya uçak bileti aldığını belirtti. Bireylerin yüzde 19,1'i internet veya cep telefonu bağlantı aboneliği, yüzde 18'i yazılım indirme, yüzde 13,3'ü konser, sinema, spor etkinlikleri ve fuarlar gibi etkinlik biletleri için çevrim içi hizmetleri kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de İnternet Kullanımı Hakkında İstatistikler Açıklandı - Son Dakika

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