Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı

15.10.2022 22:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçlarında faiz ve cezaların silinip sadece ana paranın bırakılacağını açıkladı. İşte bu gelişme üzerine KYK borç düzenlemesinin detayları...

Türkiye'deki sisteme göre üniversiteyi kazanan öğrencilere başta maddi durumları olmak üzere çeşitli durumlar göz önünde bulundurularak burs veya kredi veriliyor. Okuldan sonra iş bulmakta zorlanan öğrenciler ise borçlarını ödeyemedikleri için faiz sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda borcu bulunan 1 milyonun üzerindeki gence iyi haberi verdi. Faizlerin silineceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cezaların da affedileceğini açıkladı.Bu gelişmelerden sonra NTV'de yer alan habere göre KYK düzenlemesinin detayları belli oldu.Habere göre öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

SİLİNECEK TUTAR DA BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor. Bugün itibariyle 1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

İŞSİZ GENÇLERE ÖZEL DÜZENLEME

Borçlu, borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi durumunda, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

ÖDEME ASKERLİK DÖNEMİNE DENK GELİYORSA DA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Mezun olan ya da ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Öğrenim kredisi alanlar, borçlarını aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira borç silinecek. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi durumunda, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek. Taksitler için zaman aşımının belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak.

SON TAKSİDİN VADE TARİHİ DİKKATE ALINACAK

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek.

Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na aktarılacak. Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek.

DÜZENLEME ÖNCESİ TUTARLAR GERİ VERİLMEYECEK

Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamayanlara, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.

Düzenlemenin girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilecek.

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Son Dakika Ekonomi Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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