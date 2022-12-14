SGK, "yıpranma payı" sebebiyle erken emekli olabilecek mesleklerin yer aldığı listeyi paylaştı - Son Dakika
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SGK, "yıpranma payı" sebebiyle erken emekli olabilecek mesleklerin yer aldığı listeyi paylaştı

14.12.2022 11:18

Türkiye'de milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yıpranma payı" nedeniyle erken emeklilik yaşayabilecek mesleklerin yer aldığı listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'de bazı mesleklerde erken emeklilik imkanı veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip oluyor. SGK aracılığı ile açıklanan bilgilere göre belirlenmiş meslek gruplarında çalışan kişiler 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emeklilik hakkı elde edebiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen kişiler de bu haktan faydalanmak istiyor.

ERKEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN BAZI ŞARTLAR GEREKLİ

'Yıpranma hakkı' ismi ile bilinen fakat teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlamakta. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor. Bu hak ise son gerçekleştirilen düzenleme ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlilerine de tanındı. Şu anda ise toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

ERKEN EMEKLİLİK ELDE EDEN MESLEKLER

  • Madencilik ve yeraltı işleri
  • Cıva üretimi işleri
  • Demir ve Çelik fabrikaları
  • Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı
  • Radyoaktif işlerde
  • Türk Silahlı Kuvvetleri
  • Emniyet-Polis-Mit çalışanları
  • Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
  • Basın ve gazetecilik işleri
  • TRT'de haber hizmetinde çalışanlar
  • TBMM yasama organı üyeleri
  • Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar
  • Kurşun ve arsenik işleri
  • Su altında çalışmayı gerektiren işler
  • Alüminyüm fabrikaları
  • Döküm fabrikaları
  • Çimento fabrikaları
  • Cam fabrika ve atölyeleri
  • Kok fabrikaları
  • Termik santraller
  • İtfaiye ve yangın söndürme işleri
  • İhtiyat pilotları
  • Diş tabibi
  • Eczacı
  • Tabip
  • Hemşire
  • Ebe
  • Hastabakıcı hemşireler
  • Toplum sağlığı teknisyeni
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK, 'yıpranma payı' sebebiyle erken emekli olabilecek mesleklerin yer aldığı listeyi paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SGK, "yıpranma payı" sebebiyle erken emekli olabilecek mesleklerin yer aldığı listeyi paylaştı - Son Dakika
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