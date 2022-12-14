SGK, "yıpranma payı" sebebiyle erken emekli olabilecek mesleklerin yer aldığı listeyi paylaştı

Türkiye'de bazı mesleklerde erken emeklilik imkanı veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip oluyor. SGK aracılığı ile açıklanan bilgilere göre belirlenmiş meslek gruplarında çalışan kişiler 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emeklilik hakkı elde edebiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen kişiler de bu haktan faydalanmak istiyor.

ERKEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN BAZI ŞARTLAR GEREKLİ

'Yıpranma hakkı' ismi ile bilinen fakat teknik tabiri 'fiili hizmet süresi zammı' olan uygulama, çalışanın daha erken emekli olmasını sağlamakta. Yıpranma hakkı kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlara, polise ve milletvekillerine de veriliyor. Bu hak ise son gerçekleştirilen düzenleme ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlilerine de tanındı. Şu anda ise toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda. Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

ERKEN EMEKLİLİK ELDE EDEN MESLEKLER