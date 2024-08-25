Türkiye'de Motosiklet İlgisi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Motosiklet İlgisi Artıyor

Türkiye'de son yıllarda motosiklete duyulan ilgi, satış ve ithalat rakamlarına yansıdı. Trafikteki motosiklet sayısı her geçen yıl artarken, ikinci el satışlar da hızla yükseliyor. Ayrıca, motosiklet ithalatı da önemli bir seviyeye ulaştı.

25.08.2024 11:48
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Türkiye'de son yıllarda motosiklete duyulan ilgi, satış ve ithalat rakamlarına yansıdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyon 261 bin 176 olurken, motosiklet sayısı 5 milyon 764 bin 546 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki yaklaşık her 5 motorlu kara taşıtının biri motosiklet oldu.

Trafikteki motosiklet sayısı 2000'de ilk kez 1 milyonu aştı. Motosiklet sayısı 2019'da 3 milyon 331 bin 326'ya ulaşırken Kovid-19 salgınının da etkili olduğu 2020'de 181 bin 250 adet artışla 3 milyon 512 bin 576'ya çıktı. Motosiklet sayısı, 2021'de 3 milyon 744 bin 370'e, 2022'de 4 milyon 141 bin 914'e, 2023'te 5 milyon 79 bin 396'ya yükseldi. Bu yılın temmuz sonu itibarıyla trafikteki motosiklet sayısı, geçen yılın sonuna kıyasla 685 bin 150 adet artarak 5 milyon 764 bin 546 oldu.

İkinci el satışlar 5 yılda yaklaşık 3 kat arttı

Noter aracılığıyla yapılan devir işlemlerini gösteren ikinci el motosiklet satışında 2019-2023 döneminde artış görüldü. Bu kapsamda 2019'da 397 bin 522 motosiklet el değiştirirken, bu sayı 2020'de 510 bin 743, 2021'de 564 bin 192, 2022'de 771 bin 856 oldu. Geçen yıl devri yapılan motosiklet sayısı 1 milyon 121 bin 282 olarak hesaplandı. Böylelikle ikinci el motosiklet satışı 5 yılda yaklaşık 3 kat arttı.

Devri yapılan motosiklet sayısı bu yıl ocakta 59 bin 344, şubatta 74 bin 943, martta 88 bin 954, nisanda 110 bin 941, mayısta 120 bin 420 oldu. Haziranda 93 bin 389 olan devir sayısı, temmuzda 129 bin 66'ya çıktı.

Böylece ocak-temmuz döneminde 677 bin 57 motosikletin devri gerçekleşti.

En çok motosiklet Çin'den geldi

Türkiye'de motosiklete duyulan ilgi dış ticaret rakamlarına da yansıdı. "Motosikletler (mopetler dahil), bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar" ithalatı 2019'da 94 milyon 876 bin dolar oldu. Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılında 141 milyon 877 bin dolarlık ve 2021'de 213 milyon 178 bin dolarlık motosiklet ithalatı gerçekleştirildi.

Motosiklet ithalatı 2022'de 290 milyon 770 bin dolara çıkarken, 2023'te 684 milyon 71 bin doları buldu. Bu yılın ilk yarısında ise 527 milyon 532 bin dolarlık motosiklet ithal edildi.

İthal edilen motosikletlerin geldiği ülkelere bakıldığında, Uzak Doğu ülkeleri dikkati çekti. Buna göre, geçen yıl motosiklet ithalatında 125 milyon 15 bin dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 107 milyon 174 bin dolarla Vietnam, 98 milyon 525 bin dolarla İtalya, 89 milyon 405 bin dolarla Hindistan, 68 milyon 92 bin dolarla Almanya izledi.

Motosiklet ihracatı ise 2019'da 15 milyon 75 bin dolar olurken, 2020'de 45 milyon 796 bin dolara, 2021'de 64 milyon 439 bin dolara, 2022'de 75 milyon 585 bin dolara kadar çıktı. Geçen yıl 45 milyon 31 bin dolarlık, bu yılın ilk yarısında da 28 milyon 320 bin dolarlık motosiklet ihraç edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Motosiklet İlgisi Artıyor - Son Dakika

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