Türkiye'de Rekor Su Ürünleri Üretimi - Son Dakika
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Türkiye'de Rekor Su Ürünleri Üretimi

Türkiye\'de Rekor Su Ürünleri Üretimi
02.07.2026 11:59
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2025'te 1 milyon 37 bin ton su ürünü üretimi ve 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

BALIKÇILIK ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonluk rekor üretimle 2,3 milyar dolarlık ihracat ve 1,9 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, su ürünleri üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını belirtti. Türkyılmaz, "Geçtiğimiz yıl 2025 yılı rakamlarına göre toplam 1 milyon 37 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirdik. Bu, Cumhuriyet tarihinin en fazla üretim miktarı olarak kayıtlara geçti" dedi. Türkyılmaz, avcılıktan ziyade yetiştiricilik ürünlerinde çok ciddi artış olduğunu, yüzde 60'ına tekabül eden yaklaşık 630 bin tonun yetiştiricilikten, 410 bin tonun da avcılıktan elde edildiğini kaydetti.

'HAMSİ İLK SIRADA'

Türkyılmaz, 2025 yılında avcılıkta ilk sırayı hamsinin aldığını belirterek, "245 bin ton hamsi avcılığı gerçekleşti. Diğer önemli türler ise çaça, sardalya, istavrit ve palamut oldu. Palamut bir önceki yıla göre daha az oldu. O döngüyü hamsi ile tamamladı diyebiliriz. Yetiştiricilikte ise alabalık, levrek, çipura ve Türk somonu olmak üzere bu tür balıklarda üretim gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyasladığımızda toplam üretim avcılık ve yetiştiricilikte 2'nci sıradayız, yetiştiricilikte 1'inci sıradayız. Çipura ve levrekte dünyada 1'inci sıradayız. Alabalıkta dünyada 2'nci sıradayız. Dünyada yetiştiricilikte ise 15'inci sıradayız. Bu rakamlar yapılan çalışmaların sonucunu görmek açısından oldukça keyifli" ifadelerini kullandı.

'100 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ'

Türkiye'nin net ihracatçı ülke konumunda olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, 2025 yılında ihracat miktarını 280-290 bin tonlara ulaştığını söyleyerek, "Parasal değer olarak ise 2,3 milyar dolar civarında ihracatımız söz konusu. İthalatta ise 140 bin ton civarında balık ithalatımız var. Bunun parasal değeri de yaklaşık 380 milyon dolar. Yani sektör 1,9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veriyor. Yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. En fazla ihraç edilen ürünler ise çipura, levrek ve Türk somonu. Yalnızca Türk somonundan yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde edildi. Avrupa Birliği'ne ihracat yapıyor olabilmek oldukça önemli. Avrupa Birliği'nin kriterleri, seçiciliği çok daha fazla. Ülkemizden bu yönde herhangi bir sıkıntı olmaksızın güvenilir ürünler olduğu için Avrupa Birliği'ne de ihracatımız devam ediyor" dedi.

'2028 HEDEFİ 3 MİLYAR DOLAR İHRACAT'

2028 yılı hedeflerini açıklayan Türkyılmaz, "Bugün 2,3 milyar dolar olan ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Toplam üretimi de 1 milyon 250 bin tona ulaştırmayı planlıyoruz. Artışın büyük bölümü yine yetiştiricilikten sağlanacak" diye konuştu.

Yeni hedeflerinin Türk havyarı markasını oluşturmak olduğunu belirten Türkyılmaz, Mersin balığı yetiştiriciliğinde önemli aşama kaydedildiğini söyledi. Türkyılmaz, "Bugün 12 tesiste yaklaşık 3 bin 200 ton Mersin balığı üretimi gerçekleştiriyoruz. Artık havyar almaya başladık. Hedefimiz üretimi 20 bin tona, havyar üretimini ise 100 tona çıkarmak. Türk havyarı markasıyla dünya pazarında yer alarak 100 milyon doların üzerinde ilave gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkyılmaz, vatandaşların su ürünlerini güvenle tüketebileceğini belirterek, "Gerek yetiştiricilik ürünlerinde gerek avcılık ürünlerinde vatandaşlarımızın hiçbir şekilde herhangi bir çekinceye kapılmaksızın bu ürünleri tüketmelerini tavsiye ederim. Avrupa Birliği'nin sorgusuz sualsiz aldığı ürünleri biz kendi vatandaşımıza da sunuyoruz. Ayrı üretim gibi bir uygulama pratikte mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, İhracat, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Rekor Su Ürünleri Üretimi - Son Dakika

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