Türkiye'de Resmi İlan Yayımlayan Gazeteler ve İstatistikler - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Resmi İlan Yayımlayan Gazeteler ve İstatistikler

04.07.2025 11:03
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2023'te Türkiye'de resmi ilan yayımlayan 753 gazete, 349 internet haber sitesi kayıt altına alındı.

Türkiye genelinde geçen yıl resmi ilan yayımlayan gazetelerin sayısı 753 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin süreli yayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Basın İlan Kurumu verilerine bakıldığında, geçen yıl resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 753 oldu. Bunların yüzde 95,9'u yerel, yüzde 3,1'i yaygın (ulusal), yüzde 1,1'i ise bölgesel yayınlardan oluştu.

Bu gazetelerin toplam yıllık tirajı geçen yıl 2023'e göre yüzde 27,5 azalışla 462 milyon 707 bin 383 olurken, tirajın yüzde 80,1'ini yaygın gazeteler aldı.

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 349 olarak kayıtlara geçerken, toplam tekil ziyaretçi sayısı 9 milyar 292 milyon 640 bin 555 oldu. Bu ziyaretçi trafiğinin yüzde 56,1'i genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oluştu. Toplam sayfa görüntüleme sayısı 46 milyar 714 milyon 549 bin 465 olarak gerçekleşti. Bu görüntüleme sayısının yüzde 68,6'sı genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden yapıldı.

Resmi reklam yayımlayan dergilerin yüzde 51,9'u aylık, yüzde 13,5'i iki aylık, yüzde 12,4'ü haftalık, yüzde 9,7'si üç aylık, yüzde 9,1'i 15 günlük ve yüzde 3,4'ü günlük faaliyet gösterdi.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin ise yüzde 60,6'sı günlük, yüzde 39,4'ü haftada 2-6 gün olarak yayımlandı. Bu yayınların toplam tirajının yüzde 99,6'sını günlük, yüzde 0,4'ünü haftada 2-6 gün yayımlananlar oluşturdu.

Toplam 2 bin 40 süreli yayının yüzde 88,8'i siyasi, haber, güncel, yüzde 4,2'si sektörel, mesleki, yüzde 2,3'ü kültür, turizm, tanıtım, yüzde 1,6'sı ekonomi, ticaret, finans içerikli yayımlanırken, yüzde 3,1'i ise diğer içerik türlerinde çıktı.

Çalışan sayıları

Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı 4 bin 315 oldu. Çalışanların yüzde 44,5'i muhabir, yüzde 26,5'i sayfa sekreteri, yüzde 19,4'ü sorumlu müdür, yüzde 7,4'ü yazar ve yüzde 2,1'i haber müdürü olarak görev aldı.

Bu çalışanların yüzde 37,8'i lise ve dengi okul, yüzde 34'ü lisans, yüzde 14'ü lise altı, yüzde 11,9'u ön lisans, yüzde 2,2'si ise yüksek lisans ve doktora mezunlarından oluştu.

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların sayısı ise 3 bin 404 olarak kayıtlara geçti. Çalışanların yüzde 39,7'si muhabir, yüzde 36,3'ü internet editörü, yüzde 11'i sorumlu müdür, yüzde 9,5'i yazar ve yüzde 3,4'ü haber müdürü olarak görev yaptı.

Bu çalışanların yüzde 56,3'ü lisans, yüzde 25'i lise ve dengi okul, yüzde 10,4'ü ön lisans, yüzde 5,3'ü lise altı, yüzde 3,1'i ise yüksek lisans ve doktora mezunları oldu.

İnternet haber sitelerine ait istatistikler BİK Analitik'ten elde edildi

Süreli Yayın İstatistikleri, Resmi İstatistik Programı (2022-2026) kapsamında, 2023 referans yılından itibaren Basın İlan Kurumunun idari kayıtları kullanılarak yayımlanmaya başlandı. Kurum, 195 sayılı Kanun uyarınca resmi ilan ve reklamların gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayımlatılmasıyla görevli ve yetkili durumda bulunuyor. Ayrıca bu kanuna istinaden 1 Nisan 2023'te yürürlüğe giren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği ile bunları yayımlayan gazete ve dergilerin yanı sıra internet haber sitelerinin taşıması gereken şartlar düzenlendi.

Bu kapsamda kuruma başvurarak resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip olan internet haber sitelerinin, mevzuat gereğince aranılan ziyaretçi trafik şartlarına dayanak teşkil etmek üzere "BİK Analitik" adında yerli ve milli ölçümleme sistemi geliştirildi.

Bu ölçümleme sistemi, her bir internet haber sitesine özel üretilen takip kodu aracılığıyla, tekil ziyaretçi, sayfa görüntüleme ve ortalama sayfada kalma süresi gibi kullanıcıların trafik bilgilerini anlık olarak ölçümlüyor.

Haber bülteninde yer alan internet haber sitelerine ait istatistikler de BİK Analitik'ten elde edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Resmi İlan Yayımlayan Gazeteler ve İstatistikler - Son Dakika

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