Türkiye'de Robotik İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
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Türkiye'de Robotik İşbirliği Gelişiyor

Türkiye\'de Robotik İşbirliği Gelişiyor
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Lumison ve TERA, Unitree ile stratejik ortaklık yaparak Türkiye'yi robotik merkez yapacak.

Dolmabahçe Holding bünyesindeki Lumison Teknoloji ve Robotik AŞ ile TERA Teknoloji Holding bünyesindeki Tera Robotik AŞ, Unitree Robotics ile münhasırlık ve stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, insansı ve insansız robot üreticilerinden markayla imzalanan münhasırlık anlaşması kapsamında, Unitree'nin ileri nesil robotik teknolojilerinin Türkiye'deki stratejik temsilciliği, dağıtımı, teknik desteği, satış sonrası hizmetleri ve gelecekte geliştirilecek ortak teknoloji projelerindeki işbirliği yetkisi Türk ortaklığı tarafından yürütülecek.

Küresel robotik pazarında gerçekleşen söz konusu stratejik ortaklık aracılığıyla "yürüyen yapay zeka" teknolojileri ve insansı robotlarıyla öne çıkan Unitree, Türkiye'yi bölgedeki stratejik merkezlerinden biri olarak konumlandırdı.

Halka arz süreçleri ve teknoloji yatırımlarıyla dikkati çeken Unitree'nin Türkiye hamlesi, endüstriyel üretimden savunmaya, lojistikten günlük yaşam entegrasyonuna kadar geniş bir alanda yatırım ve teknoloji projelerinin önünü açacak.

İşbirliği kapsamında Türkiye'de kurulacak teknik altyapı, eğitim, servis ve proje geliştirme organizasyonlarının kısa sürede faaliyete geçmesi, yüksek teknoloji alanında nitelikli istihdamın artırılması ve Türkiye'nin bölgesel robotik ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Son dönemde robotik dünyasındaki çalışmalarıyla TIME dergisine "Robot Çağı Geldi" kapağıyla konu olan Unitree, insansı robotları (G1 ve H1 serisi), insanlı meka robotu (GD01) ve akıllı robot köpekleriyle (Go2) pazarda faaliyet gösteriyor.

"Geniş kapsamlı bir işbirliği modeli oluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TERA Robotik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Lumison Teknoloji ve Robotik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Özkan, söz konusu adımı Türkiye'nin yüksek teknoloji ekosistemi açısından "tarihi dönüm noktası" olarak niteledi.

Unitree ile kapsamlı münhasırlık ve stratejik işbirliği anlaşmasına imza atmaktan büyük gurur duyduklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Hem Tera Robotik hem de Lumison Teknoloji olarak, sahip olduğumuz yerli mühendislik gücünü dünyanın en ileri robotik teknolojilerinden biriyle buluşturuyoruz. İnsansı robotlar ve endüstriyel robotik alanında çığır açan Unitree'nin teknolojilerini Türkiye'ye kazandırıyor, satış sonrası hizmetlerden teknik altyapıya, eğitimden yeni teknoloji projelerine kadar geniş kapsamlı bir işbirliği modeli oluşturuyoruz. Bu ortaklığın ülkemizin yüksek teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına, Türkiye'yi bölgenin en güçlü robotik merkezlerinden biri haline getireceğine ve gelecekte çok daha kapsamlı teknoloji projelerinin önünü açacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Abdülkadir Özkan, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Robotik İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

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