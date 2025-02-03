Türkiye'de Sosyal Konut Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Sosyal Konut Seferberliği Başlatıldı

Türkiye\'de Sosyal Konut Seferberliği Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak için sosyal konut seferberliği başlattı. 2025 yılı sonuna kadar 81 ili kapsayacak yeni kampanya ile 500 bin konut hedefleniyor.

03.02.2025 10:30  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki konut ihtiyacını karşılamak ve dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla sosyal konut seferberliği başlattı. Bakan Murat Kurum'un imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi talimatı verildi. Bu kapsamda, öncelikle Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların tespit edilmesi hedefleniyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'deki konut ihtiyacını karşılamak ve dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla sosyal konut seferberliği başlattı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Sosyal konut projelerini, konut sahipliği oranını artıracak önemli bir adım olarak görüyoruz. Bakanlığımız, 2025 yılı sonuna kadar 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyası başlatacak. Bu sene sonuna kadar deprem bölgesinde 453 bin bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, daha önceki 250 bin sosyal konut projesinde inşaatlar ve ihaleler devam ediyor. On İkinci Kalkınma Planı dönemi sonuna kadar dar ve orta gelirlilere yönelik üretilmesi hedeflenen toplam konut sayısı 500 bin seviyesinde" dedi.

"Konut arzını artırıcı etkileri olacak"

Özelmacıklı, "Bu tür uygulamalar konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar olarak değerlendiriyoruz. Yapılacak konutlar salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırılacaktır" dedi.

Türkiye'de konut sahipliği oranı

2023 yılı Eylül sonu itibarıyla Türkiye'de toplam konut sayısının 41,3 milyon olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "TÜİK verilerine göre, fertlerin yaklaşık yüzde 56,2'si kendilerine ait bir konutta yaşarken, yüzde 27,8'i kiracı statüsünde bulunuyor. TOKİ'nin yürüttüğü projeler, bu oranı daha da artırarak, özellikle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını sağlayacak" dedi.

Nüfusa göre konut planlaması

Özelmacıklı, "Kent merkezleri ve ilçelerde, nüfus yoğunluğuna göre konut sayıları belirleniyor. Nüfusu 10 bin ve altında olan yerleşim yerleri için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımı planlanıyor. Uygun arazilerin belirlenmesinde altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, tarım, orman veya sit alanı gibi kısıtlamalar içermeyen arazilerin tercih edilmesi isteniyor. Arazi seçiminde, sadece büyüklük değil, arazinin eğimi, yerleşime uygunluğu ve topoğrafik yapısı gibi teknik detaylar da dikkate alınıyor. Valiliklerden, mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, imar planları, jeolojik-jeoteknik etüt raporları ve halihazır haritalar gibi teknik belgeler de talep ediyor" dedi.

"Konut üretim sürecine desteğimiz tam"

Özelmacıklı, "26 yıllık tecrübesi ve 150'ye yakın franchise işletmesiyle Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul markalarından biri olan Altın Emlak Global olarak konut sektörüne yönelik devlet destekli projelerin öneminin farkındayız. Sosyal konut projelerinin, hem konut arzını artırmak hem de dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak açısından büyük bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu süreçte tüm temsilcilerimiz ile bu projelerin hayata geçirilmesi ve vatandaşlarımızın modern, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara erişimi için destekler sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin konut sektöründeki dönüşümüne katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Sosyal Konut, Politika, Ekonomi, Türkiye, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Sosyal Konut Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:18 Ege’deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi Okullar tatil edildi Ege'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 11:51:25. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Sosyal Konut Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.