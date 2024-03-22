Türkiye'de Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı

Türkiye\'de Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı

Türkiye'de şubat ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1'e geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artarak bin 949 oldu. Şubat 2024'te tüm illerde şirket kurulumu gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul'da, yüzde 10,3'ü Ankara'da, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu. Şubat ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin çoğunluğu ticaret sektöründe yer aldı. Şubat 2024'te 733 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

22.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:22
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Türkiye'de kurulan şirket sayısı bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1, kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artarak bin 949 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre şubatta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,5 ile 10 bin 809'dan 10 bin 1'e geriledi. Gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 13,9, kooperatif sayısı da yüzde 1,7 azalış gösterdi.

2024'ün ilk 2 ayında, 2023'ün ilk 2 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,9 azaldı. Kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 8,3 arttı.

Yine 2024'ün ilk 2 ayında, 2023'ün ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 32,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,6 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 7,5 azalış oldu.

"Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artış oldu"

Şubat 2024'te, Şubat 2023'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,5 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 21,6 azaldı. Şubat 2024'te kapanan şirket sayısında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 65,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 10,6, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16 artış oldu.

"Şubat 2023'te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalış oldu"

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,7 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artarak bin 949 oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,1, kapanan kooperatif sayısında yüzde 32,5 azalış gerçekleşti.

"Şubat ayında tüm illerde şirket kuruldu"

Şubat ayında tüm illerde şirket kurulumu gerçekleşti. Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'ini limited şirket, yüzde 10,9'unu anonim şirket, yüzde 2,3'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul'da, yüzde 10,3'ü Ankara'da, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 492'si ticaret, bin 427'si imalat ve bin 379'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 542'si inşaat, 423'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

"Şubat 2024'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 11,3 oranında arttı"

2024 yılında toplam 21 bin 278 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 488 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76,3'ünü, 2 bin 319 anonim şirket ise yüzde 23,7'sini oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ocak ayına göre yüzde 11,3 oranında arttı.

Şubat ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 492'si ticaret, bin 427'si imalat ve bin 379'u inşaat sektöründe kuruldu. Yine şubat ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 542'si inşaat, 423'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121'i imalat sektöründe faaliyet gösterdi.

Şubat ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 733'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 276'sı imalat, 203'ü inşaat sektöründe faaliyet gösterirken, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 842'si de toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 325'i inşaat, 244'ü imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden olduğu belirtildi.

"Şubat 2024'te 733 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu"

Şubat ayında kurulan 733 yabancı ortak sermayeli şirketin 438'i Türkiye, 41'i İran ve 23'ü Almanya ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 94'ü anonim, 639'u limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 171'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 83'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı, 67'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 60,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

2 ayda 20 bin 810 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalışla 20 bin 810'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 32,3 artışla 3 bin 631'e yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Şubat Ayında Kurulan Şirket Sayısı Azaldı, Kapanan Şirket Sayısı Arttı - Son Dakika

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