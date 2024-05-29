Türkiye'deki E-Ticaret Hacmi 2023 Yılında Yüzde 115 Artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'deki E-Ticaret Hacmi 2023 Yılında Yüzde 115 Artacak

Türkiye\'deki E-Ticaret Hacmi 2023 Yılında Yüzde 115 Artacak

ATSO Başkanı Ali Bahar, Türkiye'deki e-ticaret hacminin 2023 yılında yüzde 115 artarak 1 trilyon 850 milyar TL'ye ulaşacağını açıkladı. E-ticaretin GSYH içindeki payının yüzde 6,8'e çıkması, dijitalleşmenin önemini bir kez daha gösterdi. Antalya'nın e-ticaret hacmi ise Türkiye genelinde yüzde 5,5 paya sahip. E-ticaret uyum endeksinde ise Antalya 30. sırada yer aldı.

29.05.2024 13:53
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Türkiye E-Ticaret İstatistikleri'nin açıklanmasının ardından konuşan ATSO Başkanı Ali Bahar, "Türkiye'deki e-ticaret hacmi 2023 yılında yüzde 115 oranında artarak 1 trilyon 850 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu rakamsal gelişme, GSYH'nın yüzde 6,8'ine ulaşan e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu, geleneksel yöntemlerin yanında dijitalleşmenin de önemini bir kez daha göstermiştir" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 yılı e-ticaret istatistiklerine göre Türkiye'deki e-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019 yılında yüzde 10,1 iken 2023 yılında yüzde 20,3'e ulaştı. E-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranının, yıllar içerisinde büyük bir artış kaydederek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payının (E-GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 33,3 oranında artarak yüzde 6,8 olmasını değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "2022 yılında 800 milyar TL olan e-ticaret hacmi, 2023 yılında yüzde 115,15 oranında artarak 1 trilyon 850 milyar TL düzeyine ulaştı. Pandemin başladığı yıl olan 2020 yılında 226 milyar TL olan toplam e-ticaret hacmi, böylelikle son 3 yılda 8 kat artış göstermiş oldu" diye konuştu.

"Türkiye'deki toplam hacmin yüzde 5,5'i"

E-ticaret ve uzaktan satış yönteminin aslında hep var olan ve kullanılan bir araç olduğunu ifade eden Başkan Bahar, "Özellikle pandemi süreci ile birlikte oldukça popüler bir hal aldı. Bu durum tabii ki birçok işletmemizin de sürece hızlı bir şekilde adapte olmasını zorunlu hale getirdi. Biz ATSO olarak her zaman bu değişimin ve inovasyonun bilincinde olduk, üyelerimize yönelik farkındalık için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Antalya'nın e-ticaret hacminin Türkiye'deki toplam ticaret hacminin yüzde 5,5'ine karşılık geldiğini dile getiren Başkan Bahar, "Antalya için 2023 yılı e-ticaret verilerine baktığımızda, 32,17 milyar TL'si alış, 69,82 milyar TL'si de satış olmak üzere toplam 101,99 milyar TL e-ticaret hacmi gerçekleştiğini görüyoruz. Elbette bu rakam yeterli değildir ancak geçtiğimiz yıllarda yüzde 2,5-3 pay aldığımız düşünüldüğünde ulaştığımız seviye gelecek adına umut vericidir" dedi.

E-Ticaret uyum endeksinde Antalya 30. sırada

Asıl dikkat edilmesi gereken konunun, Antalya'nın e-ticaret uyum endeksindeki konumu olduğuna dikkat çeken Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İllerdeki toplam işletmeler arasındaki e-ticaret işletmelerinin oranı, işletme başına düşen e-ticaret hacmi, e-ticaretin GSYH'ya oranı gibi alt başlıkların yer aldığı e-ticaret uyum endeksinde Antalya 35,17 puan ile maalesef otuzuncu sırada yer almaktadır. E-ticaret hacminde beşinci sırada yer alırken, uyum endeksinde otuzuncu sırada yer almamız elbette düşündürücü ancak buradaki mesajı da iyi okumamız gerekiyor. Bu konuda daha fazla farkındalık, e-ticaretin sunacağı katkılar ve kazançlar konusunda daha fazla üyemizi bilgilendirmek gelecek misyonlarımız arasında yer alıyor. Zaten üzerimize düşeni yapıyorduk, artık daha fazlasını yapmamız gerekecek. 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz B2B networking etkinliğimiz, konuyu ne derece titizlikle ele aldığımızın da en büyük kanıtlarından birisidir."

"Ticaret kenti Antalya" hedefi

Antalya'nın turizmde, yaş sebze ve meyve üretimi ve ihracatında Türkiye'nin lideri konumunda olduğunu hatırlatan Başkan Ali Bahar, "Hiçbir zaman bunlar bize yeter demedik. Neden sanayide ve ticarette de lider olmayalım diyerek çıktık yola. Biz bir ticaret ve sanayi odasıyız ve 63 bine yakın üyemiz ile Türkiye'nin en büyük 4 odasından biriyiz. Bu nedenle sanayide ve ticarette de en iyiler arasında olmamız elzemdir" dedi. ATSO B2B Networking etkinliğinin üyelerin ticaretini geliştirmeye yönelik atılan önemli bir adım olduğuna işaret eden Başkan Ali Bahar, "Düzenlediğimiz etkinlikle Odalar içerisinde bir ilke imza attık ve Türkiye çapında bu alanda bir rekor kırdık. 500'e yakın katılımcı ile 5 bin 712 B2B görüşmesi gerçekleştirdik, görüşmeye katılan üyelerimizin de verdiği geri bildirimlere göre 1 milyar 36 milyon TL'lik ticari iş birliği değeri ortaya çıkarmış olduk" dedi.

Üyeler arasındaki networking ve iş birliği

ATSO ne iş yapar sorusuna bir yanıt daha vermiş olduklarını kaydeden Başkan Ali Bahar, "Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından da online olarak etkinliğimizi takip eden katılımcılar vardı. ATSO'nun üyelerinin ticaretini geliştirmek için gece gündüz demeden çalıştığını, üyeler arasındaki networkü ve iş birliğini artırmak için mesai harcadığını anlatmaya çalıştık. Bunda da ne kadar başarılı olduğumuzu görmüş olduk. Bu yapay zeka destekli ilk networking etkinliğimizdi. Katılımcılar birbirlerinin ikamesi veya rakibi değil, tamamlayıcı unsurları olduklarını, birlikte tedarik zincirinin birer halkası olduklarını görmüş oldular. Böylelikle bölge ticaretinin geliştirilmesi adına hep birlikte çok önemli bir adım atmış olduk" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ali Bahar, Antalya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki E-Ticaret Hacmi 2023 Yılında Yüzde 115 Artacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'deki E-Ticaret Hacmi 2023 Yılında Yüzde 115 Artacak - Son Dakika
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